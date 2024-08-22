Новинка получит чипсет Dimensity, камеру на 50 МП и широкие рамки вокруг экрана

Вчера Motorola представила в Индии смартфон Moto G45 с кожаной отделкой корпуса премиум-класса. Теперь, похоже, бренд работает над еще одной моделью серии G. Недавняя утечка показала рендеры Moto G55, подтверждающие его цвет и дизайн передней панели. Но свежее сообщение раскрыло полный дизайн вместе с ключевыми характеристиками благодаря рендерам в высоком разрешении и просочившимся маркетинговым материалам.

Просочившиеся маркетинговые изображения подтвердили, что Moto G55 5G будет оснащен чипсетом MediaTek Dimensity с поддержкой сетей 5G. Этот процессор работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 2.2. Пользователи могут дополнительно увеличить объем оперативной памяти за счет расширения виртуальной памяти.

За автономность Moto G55 5G отвечает большой аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 30 Вт. Размер дисплея пока неизвестен, но он будет защищен стеклом Corning Gorilla Glass 3. Просочившиеся маркетинговые изображения подтверждают степень защиты IP54 от воды и пыли.

Для фотосъемки на задней панели имеется 50-мегапиксельная основная камера с диафрагмой f/1,8, оптической стабилизацией изображения и поддержкой Quad PDAF. Этот датчик работает в паре с 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом. Между тем, на передней панели находится 16-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков.

Кроме того, новинка компании получила поддержку Dolby Atmos, оснащена ЖК-дисплеем разрешением FHD с частотой дискретизации 120 Гц, аудиоразъемом 3,5 мм и портом USB Type C.

В предыдущем сообщении был продемонстрирован дизайн Moto G55 5G. Но последняя утечка демонстрирует устройство в зеленом цвете и сзади. По слухам, устройство также появится в варианте Purple. Задняя панель плоская, а модуль камеры приподнят, но сливается с задней панелью. С другой стороны, на передней панели со всех сторон имеются заметные рамки, а также вырез по центру для селфи-камеры.