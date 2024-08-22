Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Раскрыт дизайн и характеристики Moto G55 5G
Новинка получит чипсет Dimensity, камеру на 50 МП и широкие рамки вокруг экрана

 Вчера Motorola представила в Индии смартфон Moto G45 с кожаной отделкой корпуса премиум-класса. Теперь, похоже, бренд работает над еще одной моделью серии G. Недавняя утечка показала рендеры Moto G55, подтверждающие его цвет и дизайн передней панели. Но свежее сообщение раскрыло полный дизайн вместе с ключевыми характеристиками благодаря рендерам в высоком разрешении и просочившимся маркетинговым материалам.

 Просочившиеся маркетинговые изображения подтвердили, что Moto G55 5G будет оснащен чипсетом MediaTek Dimensity с поддержкой сетей 5G. Этот процессор работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 2.2. Пользователи могут дополнительно увеличить объем оперативной памяти за счет расширения виртуальной памяти.

 За автономность Moto G55 5G отвечает большой аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 30 Вт. Размер дисплея пока неизвестен, но он будет защищен стеклом Corning Gorilla Glass 3. Просочившиеся маркетинговые изображения подтверждают степень защиты IP54 от воды и пыли.

 Для фотосъемки на задней панели имеется 50-мегапиксельная основная камера с диафрагмой f/1,8, оптической стабилизацией изображения и поддержкой Quad PDAF. Этот датчик работает в паре с 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом. Между тем, на передней панели находится 16-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков.

 Кроме того, новинка компании получила поддержку Dolby Atmos, оснащена ЖК-дисплеем разрешением FHD с частотой дискретизации 120 Гц, аудиоразъемом 3,5 мм и портом USB Type C.

 В предыдущем сообщении был продемонстрирован дизайн Moto G55 5G. Но последняя утечка демонстрирует устройство в зеленом цвете и сзади. По слухам, устройство также появится в варианте Purple. Задняя панель плоская, а модуль камеры приподнят, но сливается с задней панелью. С другой стороны, на передней панели со всех сторон имеются заметные рамки, а также вырез по центру для селфи-камеры.

#смартфоны #motorola #смартфоны motorola #moto g55 5g
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Galaxy Z Fold 6 Slim может стать первым складным смартфоном Samsung с рамкой из титана
+
COMAC ARJ21 успешно приземлился в аэропорту Соронг на узкой полосе 1600x30 метров
+
Танкисты РФ оснастили Т-80 гигантским защитным "мангалом" с вентиляцией и походной кроватью
2
OnePlus 12 получил крупное обновление безопасности Android объемом 1,25 ГБ
+
Исследования Полярной звезды раскрывают тайны ее поверхности и близкого компаньона
1
В России идет строительство новой автодороги до границы с Китаем
1
Huawei Watch D2 с манжетой для измерения артериального давления выйдет в конце сентября
+
В сети появились новые изображения Samsung Galaxy S25 Ultra
+
Core Ultra 9 285K легко обошёл Ryzen 9 9950X в Geekbench 6, но AMD готовит Intel неприятный сюрприз
3
Производительность RX 8800 XT с трассировкой лучей будет на уровне RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4080
4
Магистральный тягач Урал LNG получит российский двигатель ЯМЗ-537 на сжиженном газе
+
Итальянские исследователи разработали человекоподобного робота с реактивными двигателями
1
Nvidia и MediaTek объединили усилия, чтобы устранить главный недостаток технологии G-Sync
+
Китайский док-амфибия Type 071 оснащен новой лазерной системой
+
Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС
+
Инсайдеры назвали 37 смартфонов Xiaomi, которые получат новую HyperOS 2 на базе Android 15
+
Установить Windows 11 на ПК с неподдерживаемыми процессорами станет заметно сложнее
1
Atari представила новую ретро-консоль 7800+: возвращение к истокам в современном формате
1
Asus якобы случайно опубликовала сведения о линейке процессоров Ryzen 9000X3D
+
Британские ученые разрабатывают экологичную альтернативу пластику
+

Популярные статьи

Немного рассуждений о теории охлаждения ПК
14
10 процессоров долгожителей всех времен — с ними игровому ПК не требовался апгрейд много лет
86
Тестирование системного блока, купленного по цене блока питания
19
Как узнать, что ваш роутер взломан, и можно ли получить реальный срок за использование чужого Wi-Fi
12
Открытие Gamescom 2024 как показатель деградации игровой индустрии
6
ТОП-8 лучших игровых Android-смартфонов до 16 000 рублей на конец лета 2024
1
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED S5507
12
ТОП-7 процессоров стоимостью от 15 до 30 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
16
Собираем ультрабюджетный ПК за 22000 рублей, способный запустить все современные игры с высоким FPS
38
Поклонники Microsoft массово избавляются от консолей Xbox
4

Сейчас обсуждают

VladTag
17:34
Трафик YouTube в России сократился на 38 % после начала «замедления»
caftan
17:28
Если непонятен, несправедлив то открываем новости за последние пару лет, анализируем и затем делаем выводы. Для тех кто не читал и не умеет анализировать: государство (в данном случае РФ) гуглу делал...
Трафик YouTube в России сократился на 38 % после начала «замедления»
Dark_Cloud
17:28
Маленькая рыбка Жареный карась Где твоя улыбка Что была вчерась
ТОС-2 показала высокую точность стрельбы одиночным выстрелом
Дмитрий Малинин
17:25
Посмотрим! Но вообще компания Интел ты опоздала , я уже в том году взял АМД на ам5 и буду сидеть на ней видимо много лет ещё! Ну а потом посмотрим кто будет лучше....
Intel Core Ultra 285K превзошел i9-14900K и Ryzen 9 9950X в Geekbench, работая на частоте 5,7 ГГц
Gamandril
17:24
Мне конечно не то чтобы жаль всех тех кто высказался резко в теме. Может они и не знают других слов. Но если они росли в окружении идиотов это не значит что то что они творят это норма. Если свинорылы...
Про звуковые карты на примере Creative AE-7
Gamandril
17:24
Вообще-то звук сильно отличен от цифры, вот только не шапкозакидательство делает звук приятным через понимание башкой то что существуют цифры. Например в случае с планарными наушниками тяжело их раска...
Про звуковые карты на примере Creative AE-7
Dark_Cloud
17:22
Петя-Паша, а ведь твои балабольства квалифицируются как оправдание терроризма. А за это у нас статья полагается. Дедуля либо таблетки пить перестал, либо изначально с головой не дружил.
Президент Чехии считает, что причастность Украины к диверсиям на «Северных потоках» ничего не меняет
Сергей Анатолич
17:20
Чо то последнее время у этого петропавла как с молока, словесный понос. Так и сыплет идеями. Тупыми.
Президент Чехии назвал иллюзией план «справедливого мира» по Украине
Руслан Кондратьев
17:19
А как быть с пидежом, что AMD больше не будет выпускать топовые линейки?
Производительность RX 8800 XT с трассировкой лучей будет на уровне RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4080
Dimkovski
17:18
Играл в 1-2 части Симс, когда это был прорыв в игровой индустрии. Сейчас сложно представить такие игры, какие выходили в конце нулевых и первой половине 2000-х. Всё на один раз, а большинство слетает ...
9 одиночных игр на ПК, в которые можно играть бесконечно, не теряя интереса годами. Часть 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем