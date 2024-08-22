Новый GPU Adreno 830 получит значительное увеличение тактовой частоты

По мере приближения октябрьского запуска чипсета Snapdragon 8 Gen 4 начинают появляться более подробные сведения о грядущем флагмане Qualcomm. Утечка технических данных ранее на этой неделе раскрыла некоторую ключевую информацию об этой однокристальной системе. Теперь еще одна утечка от надежного информатора Ice Universe сообщила подробностями о графическом процессоре.

По словам информатора, Snapdragon 8 Gen 4 будет оснащен графическим процессором Adreno 830, который в настоящее время тестируется на тактовой частоте 1250 МГц.

Хотя такое значение скорости работы может показаться очень незначительным по сравнению со скоростью 4 ГГц, которую Qualcomm, как сообщается, достигла в процессорной части Snapdragon 8 Gen 4, важно отметить, что графические процессоры в мобильных чипсетах обычно имеют более низкую тактовую частоту, чем процессорные ядра.

Напомню, что сейчас GPU Adreno 750 в составе Snapdragon 8 Gen 3 работает на частоте 903 МГц для стандартного варианта и 1000 МГц для версий «for Galaxy» или «Leading», ориентированных на производительность.

Однако стоит отнестись к этим характеристикам с недоверием. В комментариях инсайдер отмечает, что скорость 1250 МГц была достигнута с помощью инженерного образца чипсета, а окончательная версия Snapdragon 8 Gen 4 может иметь другую скорость графического процессора.

Более того, из просочившейся спецификации следует, что чипсет будет производиться на 3-нм процессоре, поддерживать двухканальную высокоскоростную память LPDDR5X SDRAM типа package-on-package (PoP) и иметь процессор обработки изображений Qualcomm Spectra ISP 8-й серии.

Варианты подключения включают поддержку сетей 5G, беспроводных интерфейсов Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а также сверхширокополосной связи (UWB). Сообщается, что чипсет оснащен подсистемой искусственного интеллекта с низким энергопотреблением (LPAI) со специальным DSP и ускорителем ИИ, который обеспечит непрерывную обработку искусственного интеллекта на устройстве без ущерба для срока службы батареи.