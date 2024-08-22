Geekbench показывает, что частота нового флагмана Intel будет на 500 МГц ниже, чем у Core i9-14900KS

Ожидается, что компания Intel официально анонсирует линейку процессоров Arrow Lake-S для настольных ПК позднее в этом году. Постоянный поток утечек уже дал некоторое представление о том, чего ожидать от новых процессоров, а недавний список Geekbench, похоже, раскрыл тактовую частоту флагманского чипа Arrow Lake.

Согласно данным Geekbench, процессор Intel Core Ultra 9 285K будет обеспечивать повышенную частоту до 5,7 ГГц, что примерно на 500 МГц ниже максимальной турбо-частоты в 6,2 ГГц у флагмана Raptor Lake, Core i9-14900KS. Ожидается, что Core Ultra 9 285K также будет иметь базовую тактовую частоту 3,7 ГГц, которая превышает базовую тактовую частоту P-ядер в 3,2 ГГц у флагмана Raptor Lake.

В тестах Geekbench 6.3 процессор Core Ultra 9 285K набрал 3449 баллов в одноядерном тесте и 23024 балла в многоядерном тесте. Эти оценки заметно выше, чем у Core i9-14900K. Это позволяет предположить, что Arrow Lake действительно может стать достойным обновлением по сравнению с Raptor Lake, как показали утечки. Для сравнения, Core i9-14900KS набрал 3189 баллов в одноядерном тесте и 21890 баллов в многоядерном тесте на той же платформе.

Core Ultra 285K был протестирован на материнской плате Asus ROG STRIX Z890-A Gaming WIFI с 64 ГБ оперативной памяти DDR5-6400. Список также подтверждает более ранние утечки о том, что новый чип имеет в общей сложности 24 ядра, включая восемь ядер производительности и 16 ядер эффективности. По слухам, чип также будет иметь 36 МБ кэш-памяти L3 и мощность TDP PL1 125 Вт.

Хотя Intel еще не объявила точную дату запуска линейки Arrow Lake, недавняя утечка предполагает, что она может появиться 10 октября. Наряду с флагманским процессором Core Ultra 9 285K Intel, вероятно, также представит более массовые процессоры Core Ultra 7 265K и Core Ultra 5 245K, каждый из которых будет иметь разблокированные множители для разгона. Ожидается, что в тот же день партнеры Intel анонсируют свои флагманские материнские платы с разъемом LGA 1851.

Ходят слухи, что новые процессоры не только обеспечивают значительный прирост производительности по сравнению с Raptor Lake, но также более энергоэффективны и стабильны, чем их предшественники. На недавнем мероприятии в Китае компания заявила, что Arrow Lake будет потреблять как минимум на 100 Вт меньше энергии, чем ее нынешняя линейка. Intel также надеется, что новая линейка позволит избежать проблем со стабильностью, которые затронули многие процессоры Core 13-го и 14-го поколения.