Также был подтвержден дизайн грядущего флагмана бренда iQOO

Слухи об iQOO 13 продолжают поступать, и ожидается, что телефон будет выпущен в Китае в ноябре этого года. Сегодня известный инсайдер Digital Chat Station опубликовал сообщение на Weibo, в котором поделился ключевыми подробностями о характеристиках и дизайне камеры телефона.

В приведенном сообщении на Weibo предполагается, что iQOO 13 будет иметь три 50-мегапиксельные камеры. К сожалению, инсайдер не раскрыл конкретную информацию о сенсорах камеры, которые будут доступны на iQOO 13. Напомню, что iQOO 12 оснащен 50-мегапиксельной основной камерой с поддержкой OIS, 64-мегапиксельным перископическим телеобъективом с 3-кратным оптическим увеличением и OIS, а также 50-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом.

Digital Chat Station отметил, что модуль камеры будет похож на недавно обновленный логотип Xiaomi, это указывает на то, что iQOO 13, скорее всего, сохранит дизайн модуля камер, который был в iQOO 12. Ожидается, что общий дизайн устройства останется в основном неизменным с добавлением нового варианта цвета «Rococo White» для инженерного прототипа. Основное внимание на этапе тестирования прототипа уделяется оптимизации и повышению производительности устройства.

На передней панели iQOO 13 будет установлен плоский OLED-экран от BOE. Он будет предлагать разрешение 2K и частоту обновления 144 Гц. Инсайдер утверждал, что параметры экрана будут сопоставимы с параметрами панели BOE X1. Кроме того, устройство будет иметь более тонкие рамки со всех четырех сторон. Работать новинка будет на новой однокристальной системе Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm.

Недавняя утечка показала, что на стеклянной задней панели iQOO 13 будет световая полоса, похожая на флагманы iQOO первого поколения. Другие, по слухам, особенности устройства включают в себя ультразвуковой датчик отпечатков пальцев, встроенный в экран, батарею емкостью 6000 мАч с зарядкой 100 Вт, металлическую рамку и корпус со степенью защиты IP68.