Новинка выпущена всего в количестве 20 штук и будет разыграна на мероприятии Gamescom 23 августа

Новинку нельзя купить, если только её потенциальный владелец через какое-то время не соберется её продать на одной из торговых площадок. К сожалению, это может быть маловероятно, поскольку будет произведено только 20 единиц карты, и она может стать коллекционной ценностью. Эта специальная версия игровой карты Radeon RX 7900 XTX TUF была специально разработана в качестве бесплатного приза на Gamescom.

Сегодня компания ASUS представила дизайн новинки и подтвердила, что в этой специальной карте используется флагманский графический процессор AMD. Однако никаких конкретных подробностей о частотах графического процессора предоставлено не было, но можно с уверенностью предположить, что они соответствуют тактовым частотам оригинальной версии.

Напомню, что Radeon RX 7900 XTX оснащена графическим процессором Navi 31 с 6144 потоковыми процессорами и имеет 24 ГБ памяти стандарта GDDR6. Эта высокопроизводительная видеокарта требует 355 Вт мощности и, как и другие модели XTX высшего уровня, оснащается тремя 8-контактными разъемами питания.

Видеокарта Space Marine 2 Edition имеет специальную синюю цветовую схему, вдохновленную доспехами Деметриана Тита, главного героя серии Space Marine. Кроме того, радиатор окрашен в золотой цвет, чтобы соответствовать общему дизайну.

Хотя интересно узнать полные характеристики, но ждать официальных цен бессмысленно. Эта карта является исключительно предметом коллекционирования, и, возможно, ее трудно будет получить. Розыгрыши начнутся 23 августа в соответствии с расписанием AMD Gaming Festival.