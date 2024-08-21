Рендер Redmi K80 Pro продемонстрировал обновленный дизайн задней панели с измененным модулем камер

Серия Redmi K80 была обнаружена в базе данных IMEI, что означает скорый выход устройства и скорый официальный анонс. Напомню, что серия Redmi K70 была выпущена в ноябре прошлого года, и новую линейку можно ожидать примерно в это же период.

В сети появилось изображение концептуального рендера Redmi K80 Pro, раскрывающего дизайн задней панели. Как можно видеть, ожидается, что телефон избавится от большого прямоугольного модуля камеры в пользу круглого дизайна. Еще одним заметным отличием является размещение логотипа Redmi, который теперь расположен вертикально в левом нижнем углу телефона, а не по центру горизонтально, как на предшественнике.

Хотя дизайн модуля камеры изменился, расположение датчиков камеры и вспышки осталось прежним. Примечательно, что этот рендер также соответствует предыдущим слухам от известного инсайдера Digital Chat Station.

По слухам, телефон может похвастаться улучшенными возможностями обработки изображений и включает в себя основной датчик на 50 МП и телеобъектив с перископом. Для сравнения: Redmi K70 Pro оснащен основным датчиком размером 1/1,55 дюйма разрешением 50 МП, перископическим телеобъективом на 50 МП и сверхширокоугольным объективом на 12 МП.

В прошлом году Redmi K70 и K70 Pro были оснащены чипами Snapdragon 8 Gen 2 и Snapdragon 8 Gen 3 соответственно. По слухам, в этом году компания будет использовать чипы Snapdragon 8 Gen 3 и Snapdragon 8 Gen 4 для стандартной и старшей модели соответственно. Новинка также может получить Это может получить более крупную батарею емкостью 6000 мАч, которая будет поддерживать проводную зарядку мощностью 120 Вт, как и предшественник.

Ожидается, что в серии Redmi K80 будет заменен оптический сканер отпечатков пальцев под дисплеем на ультразвуковой, что улучшит точность и скорость разблокировки. Что касается дисплея, ожидается, что вся серия получит плоский OLED-экран разрешением 2K.