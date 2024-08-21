Вышедшие из строя часы будут заменяться на новые, но условия обмена пока неизвестны

Наряду с новой серией смартфонов Pixel 9 компания Google представила умные часы Google Pixel Watch 3. Хотя многие характеристики аналогичны предшественнику, есть и некоторые обновления. Например, AMOLED-дисплей нового носимого устройства может обеспечивать яркость до 2000 нит, что в два раза больше, чем у Pixel Watch 2.

Кроме того, рамки обоих вариантов Pixel Watch 3 уменьшены на 16% по сравнению с Watch 2. Но даже с парой апгрейдов новое носимое устройство остается прежним с точки зрения ремонтопригодности. Как подтвердила компания Google, умные часы не подлежат ремонту. Вместо этого, если что-то случится, компания предложит покупателям только замену.

Стоит отметить, что, как и Pixel Watch 2, модели новых умных часов диаметром 41 мм и 45 мм имеют право на участие в программе страхования, которая покрывает случайные повреждения и проблемы, возникающие с устройствами, даже если на них не распространяется гарантия. Но наличие этой страховки не означает, что пользователь получит замену без каких-либо дополнительных затрат со своей стороны

Существует плата за обслуживание в размере 49 долларов, которая, если добавить ее к 4 долларам в месяц или 89 долларам в течение двух лет сделает замену слишком накладной. Все это делает Pixel Watch 2 неподходящим вариантом для использования умных часов в течение нескольких лет. Конечно, Google немного упростила процесс замены, запустив службу замены по почте для Pixel Watch 2. Что касается программы для новых умных часов, то она еще не представлена.