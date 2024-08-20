Источником информации стали утекшие в сеть маркетинговые материалы по iPhone 16 Pro Max и iPhone SE 4

Каждое поколение смартфонов iPhone от Apple обычно держится в секрете до его официального запуска. Однако недавняя утечка информации на Weibo, похоже, раскрыла подробности как о предстоящей серии iPhone 16, так и о модели iPhone SE 4. Стоит отметить, что достоверность этих утечек до сих пор не подтверждена, поэтому стоит отнестись к этим подробностям с недоверием.

Опубликованный промо-материал для iPhone SE 4 свидетельствует о значительном обновлении дизайна. Показано, что телефон оснащен увеличенным до 6,1 дюйма дисплеем, похожим на iPhone 14, с выемкой в верхней части, где будет размещен Face ID.

Однако самым большим сюрпризом может стать использование чипа A18 Bionic, который, как ожидается, также будет использоваться в серии iPhone 16 серии. Если это окажется правдой, то iPhone SE 4 будет обладать производительностью флагманского уровня по привлекательной цене. В утечке говорится о цене в районе 4199 юаней (около 599 долларов).

Хотя дизайн передней панели может совпадать с дизайном iPhone 14, в утечке не сообщается подробностей о задней панели телефона. По слухам, в нем может быть сохранена единственная камера на задней панели, которая использовалась в предыдущих моделях SE.

В опубликованных маркетинговых материалах для iPhone 16 Pro показан дизайн, который в основном не изменился по сравнению с iPhone 15 Pro. Наиболее заметным отличием может быть добавление специальной кнопки камеры в правом нижнем углу. По слухам, iPhone 16 Pro получит чипсет A18 Pro, что является логичным обновлением по сравнению с предшественником.

Утечка также показывает, что сверхширокоугольная камера телефона будет оснащена 48-мегапиксельным сенсором с технологией отражения через ультратонкую призму. Технология, которую, как утверждается, поддерживает нейросетевой движок A18 Pro, может улучшить качество изображения и, возможно, поддерживать такие функции, как пространственное видео для гарнитуры Apple Vision Pro.

По слухам, iPhone 16 Pro будет доступен в черном, белом, синем и желтом цветах. Нет упоминания о бронзовом варианте, поэтому модно предположить, что он, скорее всего, будет зарезервирован для модели iPhone 16 Pro Max.

Если верить недавнему сообщению, линейка iPhone 16 будет представлена во всем мире 10 сентября. Что касается появления iPhone SE 4, то его выход ожидается в первом квартале следующего года.