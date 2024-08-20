Также в утечке раскрываются ключевые характеристики нового мобильного процессора от Qualcomm

В то время как флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 4 был основной темой новостей от Qualcomm, похоже, что процессор среднего класса из серии Snapdragon 7 также находится на подходе.

Известный отраслевой инсайдер Эван Бласс сегодня поделился промо-материалом в сети X*(признана экстремистской на территории России), в котором раскрываются некоторые ключевые подробности о грядущем процессоре Snapdragon 7s Gen 3.

В промо-материале не раскрываются такие детали, как производственный процесс, конфигурация ядра или графический процессор. Вместо этого в нем прямо упоминается запас производительности, который он будет иметь по сравнению с предыдущим поколением, то есть скромное увеличение производительности процессора на 20% и более заметное улучшение производительности графического процессора на 40%.

Ожидается, что производительность искусственного интеллекта, расширяющего свое применение в мобильном сегменте, вырастет на 30%. Энергоэффективность также повысится на 12%.

Что касается возможностей подключения, то утечка предполагает оснащение модемом 5G с поддержкой системы Qualcomm FastConnect, обеспечивающей высокую скорость передачи данных. Также будет поддержка Bluetooth 5.4, которая должна обеспечить лучшую дальность действия и стабильность соединения для носимых устройств и других периферийных средств.

Что касается мультимедиа, утечка намекает на тройной ISP (процессор сигналов изображения) для улучшенной обработки изображений. Функции на базе искусственного интеллекта, такие как AI Remosaic и ретушь видео, могут еще больше улучшить качество фотографий и видео.

Для игр чип включает в себя функцию Adaptive Perf Engine 3.0 для оптимизации производительности, VRS Pro для шейдинга с переменной скоростью для улучшения графики без повышенной разрядки аккумулятора и AFME для лучшего качества звука.

Любители качественного звука оценят такие функции, как Spatial Audio, Aqstic Stereo Max для улучшенной производительности динамиков и Qualcomm aptX Lossless Audio для высококачественного звука через Bluetooth. В утечке также упоминается поддержка генеративного искусственного интеллекта и многоязычного перевода и транскрипции.

Инсайдер не уточнил дату запуска процессора. Предполагается, что анонсирована новинка будет вместе с флагманским чипом Snapdragon 8 Gen 4 на октябрьском саммите Snapdragon, или Qualcomm может представить его отдельно.