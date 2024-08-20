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goldas
Xiaomi 15 Ultra получит три варианта материалов задней панели
Сообщают об использовании кожи, керамики и стекловолокна.

 Предполагается, что компания Xiaomi представит первых из свой следующей флагманской серии смартфонов Xiaomi 15 в конце сентября либо начале октября, а топовый вариант Xiaomi 15 Ultra появится в линейке в первой половине 2025 года.

 Согласно данным утечки, флагманская модель серии - Xiaomi 15 Ultra будет оснащен еще не анонсированным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. По слухам, смартфон будет оснащен дисплеем с разрешением 2K, узкими рамками и закруглением с четырех сторон.

 Система камер является еще одним важным элементом информации. Сообщается, что Xiaomi 15 Ultra получит большой круглый модуль, расположенный по центру задней панели, в котором установлена система из четырех камер. Основным будет 50-мегапиксельный объектив, компанию которому составят новый перископический объектив с заметно увеличенным размером сенсора.

 Что касается материала задней панели, то упоминается, что инженерный прототип Xiaomi 15 Ultra в настоящее время тестируется с использованием таких вариантов, как кожа, стекловолокно или керамика. 

 Кожа обеспечивает превосходный внешний вид, но может быть подвержена царапинам. Стекловолокно - более легкий и долговечный вариант, но, возможно, не обладает таким же уровнем роскоши. Керамика обеспечивает баланс между эстетичностью и долговечностью, но может увеличить массу устройства и более подвержена повреждению при ударе.

 Важно помнить, что это только утечка, а окончательные технические характеристики и дизайн Xiaomi 15 Ultra могут существенно измениться к моменту запуска.

#смартфоны #xiaomi #смартфоны xiaomi #xiaomi 15 #xiaomi 15 ultra
Источник: gizmochina.com
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