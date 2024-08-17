Будущая серия смартфонов Redmi Note 14 уже некоторое время является предметом многочисленных слухов. Сегодня в сети появилась новая утечка, в которой раскрыт возможный дизайн старшей модели Redmi Note 14 Pro с помощью CAD-моделирования.
Рендер, опубликованный изданием TechBoilers, показывает значительные изменения в дизайне смартфонов Redmi Note, по крайней мере это относится к модели Note 14 Pro. У его предшественника, Redmi Note 13 Pro, камеры расположены сбоку без какого-либо выделяющегося модуля. Тем не менее будущий Redmi Note 14 Pro, похоже, станет родоначальником нового дизайна с камерами по центру задней панели внутри привлекательного модуля с закругленными углами.
Телефон можно увидеть с тремя камерами и светодиодной вспышкой, хотя конкретные характеристики сенсоров пока неизвестны. САПР-рендеринг также соответствует эскизу дизайна серии Redmi Note 14 Pro, которым недавно поделился известный инсайдер Digital Chat Station. Так что, хотя это, возможно, и не окончательная версия дизайна, но, вероятно, это самое близкое представление, которое можно было увидеть на сегодняшний день.
Напомню, что компания Redmi выпустила серию Note 13 в Китае в сентябре прошлого года, и, по слухам, на аналогичные сроки можно ориентироваться в отношении линейки Redmi Note 14. Это означает, что вполне можно ожидать официального анонса уже в следующем месяце.
Первоначально можно ожидать как минимум три смартфона серии Note 14: стандартный Note 14, Note 14 Pro и Note 14 Pro Plus. По слухам, все модели будут оснащены панелью AMOLED с разрешением 1,5K.
Что касается производительности, то ожидается, что Redmi Note 14 Pro будет оснащен однокристальной системой Snapdragon 7s Gen 3, а модель Pro+ может использовать чипсет Dimensity 7350 Pro от MediaTek.
Все три смартфона также начали участвовать в процессах сертификации в различных ответственных организациях, начиная с сертификации радиосвязи в Китае. Вероятно, это указывает на внутреннюю подготовку Xiaomi к выпуску серии Redmi Note 14.