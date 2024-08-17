Если рендер соответствует реальному дизайну смартфона, то это станет серьёзным изменением внешности одной из самых популярных линеек смартфонов на рынке

Будущая серия смартфонов Redmi Note 14 уже некоторое время является предметом многочисленных слухов. Сегодня в сети появилась новая утечка, в которой раскрыт возможный дизайн старшей модели Redmi Note 14 Pro с помощью CAD-моделирования.

Рендер, опубликованный изданием TechBoilers, показывает значительные изменения в дизайне смартфонов Redmi Note, по крайней мере это относится к модели Note 14 Pro. У его предшественника, Redmi Note 13 Pro, камеры расположены сбоку без какого-либо выделяющегося модуля. Тем не менее будущий Redmi Note 14 Pro, похоже, станет родоначальником нового дизайна с камерами по центру задней панели внутри привлекательного модуля с закругленными углами.

Телефон можно увидеть с тремя камерами и светодиодной вспышкой, хотя конкретные характеристики сенсоров пока неизвестны. САПР-рендеринг также соответствует эскизу дизайна серии Redmi Note 14 Pro, которым недавно поделился известный инсайдер Digital Chat Station. Так что, хотя это, возможно, и не окончательная версия дизайна, но, вероятно, это самое близкое представление, которое можно было увидеть на сегодняшний день.

Напомню, что компания Redmi выпустила серию Note 13 в Китае в сентябре прошлого года, и, по слухам, на аналогичные сроки можно ориентироваться в отношении линейки Redmi Note 14. Это означает, что вполне можно ожидать официального анонса уже в следующем месяце.

Первоначально можно ожидать как минимум три смартфона серии Note 14: стандартный Note 14, Note 14 Pro и Note 14 Pro Plus. По слухам, все модели будут оснащены панелью AMOLED с разрешением 1,5K.

Что касается производительности, то ожидается, что Redmi Note 14 Pro будет оснащен однокристальной системой Snapdragon 7s Gen 3, а модель Pro+ может использовать чипсет Dimensity 7350 Pro от MediaTek.

Все три смартфона также начали участвовать в процессах сертификации в различных ответственных организациях, начиная с сертификации радиосвязи в Китае. Вероятно, это указывает на внутреннюю подготовку Xiaomi к выпуску серии Redmi Note 14.