Это говорит о скором запуске процессоров Sapphire Rapids Refresh

Линейка процессоров Intel серии Sapphire Rapids W скоро пополнится новыми представителями. Ожидается, что компания Intel выпустит обновленные процессоры на базе той же архитектуры, но они получат усиление за счёт большего количества ядер и будут относиться к линейкам W3000 и W2000. Новая серия, получившая название x500 (W2500 и W3500), должна появиться уже в самое ближайшее время.

Причина, по которой можно предположить, что запуск неизбежен, проста - коробки с этими процессорами уже доступны, и некоторые из них уже сфотографированы. Фактически на изображениях показаны целых 22 процессора, большинство из которых имеют два варианта.

Процессор Xeon W7-2495 является самым производительным в линейке продуктов W2500. Сообщается, что он оснащен 26 ядрами, 56 потоками, тактовой частотой до 4,8 ГГц и уровнем TDP в 250 Вт.

Кроме того, есть Xeon W7-3465X, процессор нового поколения с 28 ядрами и тактовой частотой в режиме ускорения до 4,8 ГГц. Ожидается, что его преемник, Xeon W7-3565X, будет оснащен дополнительными 4 ядрами при сохранении той же тактовой частоты в разгоне. У новой модели также будут другие показатели мощности TDP, которые составят 335 Вт вместо нынешних 300 Вт.

Сроки выпуска обновления линейки Sapphire Rapids неизвестны, но очевидно, что Intel готова выпустить эти процессоры в любой момент. Розничная упаковка - это последний шаг перед выпуском продукта. Однако особых новостей от Intel ожидать не стоит. С тех пор как серия Xeon W заменила серию Core X в сегменте HEDT, энтузиасты переключили свое внимание на модели с большим количеством ядер в семействах Core i9 и будущих Core 9 Ultra.