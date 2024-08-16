Huawei Ascend 910C будет конкурировать с графическим процессором NVIDIA H100.

Сообщается, что компания Huawei работает над новым чипом искусственного интеллекта под названием Ascend 910C. Похоже, что эта разработка является попыткой китайского технологического гиганта конкурировать с соответствующими процессорами искусственного интеллекта NVIDIA на китайском рынке. Согласно отчету Wall Street Journal, компания Huawei начала тестирование Ascend 910C с различными китайскими телекоммуникационными компаниями и интернет провайдерами, чтобы оценить его производительность и возможности. Такие известные фирмы, как ByteDance, Baidu и China Mobile, уже получили образцы чипа.

Согласно имеющейся информации компания Huawei сообщила своим клиентам, что Ascend 910C может соответствовать производительности чипа NVIDIA H100. Компания уже несколько недель проводит тесты, предполагая, что работа над новым процессором близка к завершению. The Wall Street Journal указывает, что Huawei может начать поставки чипа уже в октябре 2024 года. В отчете также упоминается, что Huawei и потенциальные клиенты обсудили заказы на более чем 70000 чипов потенциальной стоимостью 2 миллиарда долларов.

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Этот шаг Huawei, похоже, является попыткой заполнить пустоту, оставленную NVIDIA в Китае после действий экспортных ограничений США. Хотя NVIDIA представила три новых чипа специально для китайского рынка, они, как сообщается, были более низкого качества и не отвечали требованиям отрасли.

Что касается NVIDIA, то компания работает над новым чипом для Китая под названием B20. Однако его экспорт в Китай зависит от соблюдения требований правил США. Аналитик исследовательской фирмы SemiAnalysis предполагает, что Ascend 910C от Huawei потенциально может превзойти процессор NVIDIA B20.

Huawei еще не предоставила подробные спецификации Ascend 910C, но ранее компания сообщала, что его предшественник был на 80% более эффективным, чем NVIDIA A100 в задачах обучения искусственного интеллекта и на 20% более мощным в некоторых задачах вывода. Если Ascend 910C значительно повысит производительность, это может стать для Huawei крупным прорывом в индустрии чипов искусственного интеллекта и очередным шагом Китае к технологической независимости.