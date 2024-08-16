Xiaomi Smart Door Lock 2 Pro имеет 3D-структурированную подсветку лица, разблокировку по лицу и большой экран.

Xiaomi представила Smart Door Lock 2 Pro в Китае. Xiaomi Smart Door Lock 2 Pro поддерживает разблокировку лицом с помощью 3D-структурированной подсветки и оснащен встроенным большим экраном. Этот продукт является преемником Xiaomi Smart Door Lock 2 и по дизайну соответствует другим моделям этой серии.

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Встроенный экран позволяет пользователю видеть обстановку за пределами комнаты изнутри двери. Сверхширокоугольная камера типа «кошачий глаз» имеет угол обзора 160°. Xiaomi утверждает, что дизайн экрана интуитивно более привлекателен, чем использование экранных динамиков, телевизоров или других гаджетов. Модель, за исключением встроенного экрана, по сути такая же, как Xiaomi Smart Door Lock 2 Face Recognition Edition. Камера поддерживает несколько функций, включая обнаружение постороннего движения и отправку напоминаний владельцу.

В устройстве безопасности используется собственный шумопонижающий и полностью автоматический корпус замка Xiaomi. Он оснащен несколькими датчиками, встроенными в корпус, для контроля состояния замка в любое время. Устройство также имеет сердечник замка C-уровня с прямым подключением. В новом интеллектуальном дверном замке Xiaomi используются как литиевая батарея, так и обычные батареи. Литиевая батарея имеет максимальную емкость 5000 мАч и может поддерживать распознавание лица в течение четырех месяцев. Четыре обычных аккумулятора гаджета также могут поддерживать до четырех месяцев разблокировку по отпечатку пальца и паролю. Таким образом, система с двумя батареями Xiaomi Smart Door Lock 2 Pro имеет общий срок службы 8 месяцев.

Умный дверной замок оптимизирован, чтобы продлить срок службы батареи. Когда литиевая батарея полностью заряжена, энергия поступает от нее до тех пор, пока она не разрядится до 10%. При оставшемся заряде 10% дверной замок автоматически переключается в режим сверхэнергосбережения. Когда литиевая батарея полностью разряжается, устройство автоматически переключается на режим питания от другого типа батареи. Умный дверной замок поддерживает использование кабеля Type-C для подключения к аккумулятору для временной разблокировки гаджета, когда аккумулятор полностью разряжен.

Для Xiaomi Smart доступно десять вариантов разблокировки, включая распознавание лица, распознавание отпечатков пальцев, Bluetooth, долгосрочный/периодический/одноразовый пароль, мобильный телефон Xiaomi, часы Xiaomi и зашифрованную дверную карту NFC. Замок также можно открыть механическим ключом.

Розничная цена умного дверного замка составляет 2299 юаней (321 доллар США), и в настоящее время он доступен на китайской электронной торговой площадке Jingdong (JD.com).