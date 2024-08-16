Интересно, что такая скидка относится к топовой модели с максимальной конфигурацией памяти

Серия смартфонов Xiaomi 14, выпущенная 26 октября 2023 года, теперь доступна по сниженной цене в программе субсидирования от JD.com. Вариант смартфона с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 1 ТБ, первоначально стоивший 4999 юаней (698 долларов США), теперь предлагается по цене 4289 юаней (599 долларов США).

Участники программы JD.com Plus могут получить дополнительную скидку, снизив окончательную цену до 4267,56 юаней (596 долларов США), включая доставку и обслуживание.

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Напомню, что Xiaomi 14 оснащен 6,36-дюймовым 12-битным OLED-LTPO-дисплеем 1,5K C8 с разрешением 2670 x 1200 пикселей, переменной частотой обновления от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью до 3000 кд/м2.

Смартфон оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 с графическим процессором Adreno 750 в сочетании с оперативной памятью LPPDDR5x объемом до 16 ГБ и хранилищем UFS 4.0 емкостью 1 ТБ.

Телефон работает на Xiaomi HyperOS и поддерживает две SIM-карты. Система задних камер включает в себя основную камеру на 50 МП с сенсором 1/1,31 дюйма, сверхширокоугольный объектив на 50 МП и телеобъектив на 50 МП. Все они оснащены технологиями Leica и оптической стабилизацией изображения. Фронтальная камера имеет разрешение 32 МП и поддерживает запись видео в формате 4K со скоростью 60 кадров в секунду.

Устройство также включает в себя встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев, защиту от пыли и воды по стандарту IP68, аудио через USB Type-C, стереодинамики с Dolby Atmos и аккумулятор емкостью 4610 мАч с поддержкой проводной зарядки 90 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт. Он предлагает такие варианты беспроводного подключения, как Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и NFC. Смартфон весит 193 г и имеет размеры 152,8×71,5×8,20 мм.

Xiaomi 14 доступен в четырех цветах: Midnight Black, White, Rock Green и Snow Mountain Pink. Версия из стекла имеет толщину 8,29 мм и весит 193 г, а версия из нано-кожи немного тоньше — 8,28 мм и весит 188 г.

Пару дней назад в Китае Xiaomi 14 также получил новое обновление HyperOS, которое содержит множество оптимизаций и новых функций. Ожидается также, что обновление HyperOS 2.0 будет выпущено сразу после его официального запуска.