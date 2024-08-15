Более того, Core Ultra 5 245K кладет налопатки даже Ryzen 7 9700X

До появления новой архитектуры процессоров Intel для настольных компьютеров осталось всего несколько месяцев, и, если не будет никаких задержек, дата выпуска Arrow Lake должна быть назначена на октябрь. Это означает, что мы находимся в самом разгаре этапа предрелизных утечек информации о производительности Arrow Lake. Сегодня в сети появилась очередная утечка, касающаяся 14-ядерного процессора Core Ultra 5 245K, который является преемником Intel Core i5-14600K и был протестирован в Geekbench 5.

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Процессор Core Ultra 5 245K, о котором идет речь, был представлен на материнской плате Colorful iGame Z890 Ultra с тактовой частотой в базе 4,2 и 5,14 ГГц в режиме ускорения. Однако следует отметить, что этот процессор Arrow Lake вряд ли является розничным образцом, поэтому относиться к тестам производительности нужно с долей недоверия.

Поскольку процессор Ryzen 5 9600X уже вышел и его производительность известна, его можно сравнить с процессором Core Ultra 5 245K Arrow Lake.

Согласно последним обновлениям данных Geekbench 5, Core Ultra 5 245K имеет показатели одноядерной и многоядерной производительности 2248 и 18354 балла соответственно. Согласно результатам тестирования Ryzen 5 9600X, процессор Arrow Lake работает на 11% медленнее в одноядерном режиме, в то время как в многоядерном тестировании он на 44% опережает чип Zen 5. Что еще более впечатляюще, Core Ultra 5 245K, по-видимому, на 26% опережает 8-ядерный Ryzen 7 9700X.

Core Ultra 5 245K в данном случае также опережает Core i5-14600K с разницей в 11% и 5% соответственно в одноядерных и многоядерных тестах. Учитывая, что процессорам Arrow Lake не хватает многопоточности, а Intel, как сообщается, уделяет особое внимание эффективности, заметный рост производительности в одноядерном режиме и незначительный прирост производительности в многоядерных нагрузках можно считать впечатляющим. Но придется подождать, пока чипы поступят в продажу, чтобы сделать какие-либо окончательные выводы.

В целом, согласно последним данным Geekbench, Intel Core Ultra 5 245K может значительно превзойти своих конкурентов на платформе Zen 5 по производительности в многоядерных режимах работы, несмотря на отсутствие HT. В сочетании с потенциальным повышением эффективности Intel наконец-то сможет снова конкурировать с AMD, тем более что поклонники пока не проявляют особого энтузиазма по поводу процессоров Zen 5.