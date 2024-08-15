Кроме того, и Vivo X200 Mini, и X200 Pro получат поддержку беспроводной зарядки

В октябре 2023 года Vivo представила смартфоны Vivo X100 и X100 Pro. Есть предположения, что Vivo X200 и X200 Pro придут на смену этим устройствам уже в октябре этого года. В некоторых сообщениях утверждается, что в линейке появится третья модель с экраном на 6,3 дюйма, который будет меньше стандартного X200. Хотя официальное название устройства остается неизвестным, слухи предварительно присваивают ему название Vivo X200 Mini. Сегодня известный инсайдер Digital Chat Station опубликовал сообщение на Weibo, в котором поделился подробностями об аккумуляторах Vivo X200 Mini и X200 Pro.

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Источники информации Digital Chat Station заявили, что не уверены в точных размерах батареи Vivo X200. Тем не менее, в сообщении на Weibo предполагается, что X200 Mini, который будет иметь плоский дисплей размером около 6,3 дюйма, получит аккумуляторную батарею емкостью 5500 или 5600 мАч.

С другой стороны, Vivo X200 Pro, который, как ожидается, будет оснащен закругленным со всех сторон дисплеем, может комплектоваться аккумулятором емкостью около 6000 мАч. Оба смартфона будут поддерживать беспроводную зарядку.

Также инсайдер упомянул, что стандартный Vivo X200 также оснащен большой кремниевой батареей емкостью около 5800 мАч. Однако в этой модели не будет поддержки беспроводной зарядки.

В предыдущих отчетах сообщалось, что дисплей так называемого мини-варианта будет поддерживать разрешение 1,5K и оснащен 70-миллиметровым перископическим телеобъективом с поддержкой 3-кратного оптического увеличения. Он также будет включать в себя чип обработки изображений Vivo для улучшения качества фотографий.

Ожидается, что X200 будет оснащен 6,4-дюймовой или 6,5-дюймовой OLED-панелью, тогда как вариант Pro может иметь 6,7-дюймовый OLED-экран. Ожидается, что оба устройства будут поддерживать разрешение 1,5K и частоту обновления 120 Гц.

Что касается процессора, то ожидается, что все три телефона будут оснащены грядущей флагманской однокристальной системой Dimensity 9400 от Mediatek.

Тройной модуль камеры X200 будет иметь 50-мегапиксельную основную камеру с оптической стабилизацией изображения, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 50-мегапиксельный перископный телеобъектив с 3-кратным оптическим увеличением. С другой стороны, старшая модель X200 Pro будет оснащена новой 50-мегапиксельной основной камерой Sony с OIS, 50-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 200-мегапиксельным телеобъективом с перископом. Также, похоже, что только модель Pro в этой серии будет иметь ультразвуковой датчик отпечатков пальцев в экране.