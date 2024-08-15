Новая разработка компании позволяет заряжать смартфоны менее чем за 5 минут

Известно, что китайские бренды смартфонов постоянно расширяют границы технологий быстрой зарядки. В последние пару лет стандарты на зарядку значительно выросли, и последнее объявление Realme дает возможность заглянуть в будущее, в котором зарядка мобильного телефона будет занимать менее пяти минут. В недавней демонстрации можно увидеть, как фирменный зарядный блок SuperSonic Charge мощностью 320 Вт заряжает телефон почти за четыре с половиной минуты.

Во время фестиваля фанатов 828 в своей штаб-квартире в Китае Realme представила SuperSonic Charge мощностью 320 Вт и продемонстрировала технологию в действии. В демонстрации был показан смартфон с аккумулятором емкостью 4420 мАч, который полностью заряжается менее чем за 4 минуты 30 секунд. Это побудило бренд назвать это 4-минутным «miracle». Во время презентации было замечено, что устройству требуется 1 минута, чтобы достичь 26-процентной емкости, а 50-процентный заряд достигается менее чем за 2 минуты.

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Это не просто новое зарядное устройство, поскольку оно оснащено первой в мире батареей c усовершенствованным решением безопасности. После многих лет исследований китайский бренд нашел способ сделать аккумуляторы более компактными и обеспечить гарантированную безопасность при быстрой зарядке. Используя четырехэлементную батарею, Realme смогла заряжать четыре отдельных элемента одновременно. Эти батареи имеют толщину всего 3 мм, но на 10 процентов более емкие.

Новое зарядное устройство является прямым преемником эталона быстрой зарядки мощностью 240 Вт, используемой в смартфоне Realme GT 5. Таким образом, также можно ожидать, что SuperSonic Charge мощностью 320 Вт будет являться частью комплектации будущего флагмана Realme. В сообщении четко подчеркиваются инновации в технологиях аккумуляторов и зарядки, а стандарты могут снова повыситься.

К сожалению, это не означает, что вскоре каждый телефон сможет заряжаться невероятно быстро. Но такие улучшения в технологиях действительно постепенно выходят на рынок. Примером может служить то, что батареи могут стать тоньше, не увеличивая при этом емкость, но делая телефоны немного тоньше.