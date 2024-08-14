Google Pixel 9 Pro Fold уже можно заказать, но в продажу он поступит 4 сентября.

Google представила свой складной телефон второго поколения под названием Pixel 9 Pro Fold. По техническим характеристикам он имеет много общего с другими телефонами последнего поколения Pixel 9. Этот складной телефон не уступает представленным на рынке моделям Samsung Galaxy Z Fold 6, OnePlus Open, Vivo X Fold 3.

Google Pixel 9 Pro Fold выглядит как обычный складной телефон по сравнению со своим предшественником, у которого было более широкое соотношение сторон. Основной внешний экран стал длиннее и похож на обычный телефон. Как и у моделей серии Pixel 9, у складного телефона также закруглены углы, что обеспечивает лучший захват в руках. Компания заявляет, что корпус устройства изготовлен из легированной стали с покрытием из высокопрочного алюминиевого сплава аэрокосмического класса. На задней панели устройства расположен прямоугольный блок камеры с двумя вырезами в форме таблеток, в которых расположены датчики. Клавиши включения и регулировки громкости расположены справа. Первая также выполняет функцию сканера отпечатков пальцев. Кроме того, Pixel 9 Pro Fold складывается полностью в отличие от своего предшественника. Его также можно использовать в настольном режиме.

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Диагональ внешнего дисплея Pixel 9 Pro Fold составляет 6,3 дюйма. Он окружен симметричными рамками со всех сторон и имеет вырез с отверстиями по центру. Экран AMOLED имеет разрешение FHD+ и частоту обновления 120 Гц. Этот складной телефон оснащен большим 8-дюймовым встроенным экраном Super Actua Flex panel, что ставит его в один ряд с OnePlus Open. Он имеет разрешение 2152x2076 пикселей, частоту обновления 120 Гц и максимальную яркость 2700 нит.

Что касается оптики, то Google Pixel 9 Pro Fold оснащен основной камерой на 48 Мп, сверхширокоугольным объективом на 10,5 Мп и телеобъективом на 10,8 Мп с 5-кратным увеличением и 20-кратным суперзумом. Как внутренний, так и внешний экраны оснащены 10-мегапиксельными сенсорами для селфи. Как и в телефонах Pixel, складной телефон также оснащен различными функциями камеры, а также интеллектуальными функциями редактирования.

Внутри Google Pixel 9 Pro Fold работает чипсет Tensor G4. Для безопасности также используется чипсет Titan M2. В складном телефоне предусмотрено до 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ для хранения данных. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 4650 мАч с поддержкой проводной и беспроводной зарядки мощностью 21 Вт. Смартфон поставляется с операционной системой Android 14 и, как и модели серии Pixel 9, имеет право на обновление операционной системы в течение 7 лет. Устройство оснащено встроенной технологией Gemini Nano, а также такими функциями, как Magic Eraser, пиксельные скриншоты, функция "Добавить меня" и другими. В нем также есть функции безопасности, такие как экстренный вызов SOS, обнаружение сбоев, оповещение о кризисных ситуациях и многое другое.

Google Pixel 9 Pro Fold предлагается в цветах Obsidian и Procelain. Стоимость складного телефона второго поколения составляет 1799 долларов/1899 евро за 256 ГБ памяти и 1999 долларов/2029 евро за 512 ГБ памяти. Продажи начнутся 4 сентября.