Оба смартфона получили камеру с перископом, процессор Tensor G4, поддержку Gemini AI и многое другое

Серия Google Pixel 9 включает в себя обычную модель, а также Pro и Pro XL. Поисковый гигант возрождает название XL, которое в последний раз появлялось в модели Pixel 4 Pro XL. Хотя существует значительная разница между стандартной моделью и Pro вариантами, Pixel 9 Pro и 9 Pro XL имеют лишь несколько отличий друг от друга. Кроме того, Pixel 9 Pro значительно обновлен по сравнению с предшественником.

Google Pixel 9 Pro и Pro XL используют один и тот же корпус с закругленными углами. Задняя панель имеет горизонтальный выступающий блок камеры, который не растянут от края до края. Он имеет матовое покрытие, как и вся задняя панель. Датчики расположены внутри выреза в форме таблетки, а светодиодная вспышка - снаружи. Обе модели Pro оснащены датчиком температуры, который впервые появился в прошлогоднем Pixel 8 Pro.

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Основное различие между Pixel 9 Pro и 9 Pro XL заключается в устройстве дисплея. Первый оснащен 6,34-дюймовым экраном с разрешением FHD+ и максимальной яркостью 2050 нит. Модель XL оснащена более крупным 6,8-дюймовым дисплеем с разрешением 2992x1344 пикселей и максимальной яркостью 3000 нит. Оба телефона оснащены LTPO OLED-панелью Actua и частотой обновления 120 Гц. Смартфон также защищен стеклом Gorilla Glass Victus 2. Google перешел на более быстрый ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

В части фотографии Google Pixel 9 Pro и 9 Pro XL оснащены тройным модулем камер на задней панели, включающий 50-мегапиксельный основной сенсор с диафрагмой f/1.68 для лучшей работы в условиях низкой освещенности, 48-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 48-мегапиксельный перископический телеобъектив с 5-кратным оптическим увеличением. Оба телефона оснащены 42-мегапиксельной камерой для селфи на передней панели. Есть функция Magic Eraser для удаления ненужных объектов, а функция Best Take гарантирует отсутствие неловких поз на групповых фотографиях. Кроме них камеры имеют множество других функций.

Смартфоны Google Pixel 9 Pro и 9 Pro XL оснащены чипсетом Tensor G4. Также есть специальный чипсет безопасности Titan M2. Оба устройства оснащены 16 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем до 1 ТБ. Pixel 9 Pro оснащен аккумулятором емкостью 4700 мАч, в то время как 9 Pro XL питается от аккумулятора емкостью 5060 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Что касается программного обеспечения, то смартфоны получат право на обновление операционной системы в течение семи лет и поставляются с ОС Android 14. Смартфоны поддерживают Gemini AI и оснащены такими функциями, как Circle для поиска, Pixel Screenshots, Reimagine и т.д. Новинки также включают систему экстренной помощи SOS и чип сверхширокополосной связи.

Что касается стоимости, то Google Pixel 9 Pro оценивается в 999 долларов, 1099 долларов, 1219 долларов и 1499 долларов за варианты емкостью 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ соответственно. В свою очередь Pixel 9 Pro XL стоит 1099 долларов, 1199 долларов, 1319 долларов и 1549 долларов соответственно за те же вышеупомянутые конфигурации накопителей. Обе модели Pixel 9 Pro будут представлены в фарфоровом, обсидиановом, ореховом и розовом оттенках.