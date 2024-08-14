Google Pixel 9 получил новым дизайн, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, функцию экстренной помощи и многое другое

Сегодня компания Google раньше обычного провела ежегодное мероприятие Made by Google. Как и ожидалось, поисковый гигант представил множество устройств, включая смартфоны, складной телефон, умные часы и наушники TWS. Утечки и слухи раскрыли все о новых устройствах, не оставив ничего нового для официального мероприятия. Google Pixel 9 является преемником прошлогоднего Pixel 8. Он имеет совершенно новый дизайн и некоторые дополнительные обновления.

Google Pixel 9 имеет компактный форм-фактор с плоской рамкой. Горизонтальный модуль камеры на задней панели стала меньше и не доходит до краев. На передней панели смартфон имеет вырез по центру в 6,3-дюймовом дисплее для селфи камеры. Дисплей предлагает частоту обновления 120 Гц и встроенный в него ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

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Что касается оптики, то Google Pixel 9 сохранил двойную заднюю камеру с основным датчиком на 50 МП. В новой версии сверхширокоугольный объектив был значительно улучшен с 12 МП до 48 МП. На передней панели устройства имеется селфи-камера с разрешением 10,5 МП. Как обычно, смартфон получил множество функций для съемки, например, Magic Eraser, Best Take и другие.

Сердцем смартфона является собственная однокристальная система нового поколения компании Google - Tensor G4. Смартфон также оснащен 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти. Новинка питается от аккумуляторной батареи емкостью 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 27 Вт, а также беспроводной зарядки. Что касается программного обеспечения, то Pixel 9 работает на ОС Android 14 и, как подтверждено, будет получать обновления семь лет. Существует функция Emergency SOS, которая предупредит пользователя о любой кризисной ситуации, а также, как утверждается, противодействует вредоносному ПО и фишингу. Она также поможет оставаться на связи без какого-либо приема сети. Устройство также поддерживает Gemini AI и другие функции.

Google Pixel 9 выпускается в цветах Obsidian, Porcelain, Rose, и Green. Стоит новинка от 800 долларов США/899 евро за вариант на 128 ГБ, тогда как вариант на 256 ГБ стоит 900 долларов США/999 евро.