Изображения Xiaomi 15 Pro демонстрируют ультрасовременный дизайн и тройной модуль камер Leica разрешением 50 МП.

В сети появились первые изображения смартфонов серии Xiaomi 15. Если конкретнее, то на изображениях с надписью Xiaomi 15 показана модель Pro будущей флагманской линейки.

Дизайн смартфона Xiaomi 15 Pro включает в себя как классические, так и современные элементы, включая слегка закругленную заднюю панель и перископический телеобъектив. В новинку внесены на первый взгляд не слишком большие, но впечатляющие изменения, призванные повысить эстетическую привлекательность устройства.

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Расположение заднего блока камер напоминает дизайн модуля, впервые представленного в серии Xiaomi 12, которая получила высокую оценку за внешний вид. Цветовые схемы на изображениях также проводят параллели с предыдущими сериями.

Также ожидается, что возможности камер станут особенностью модели Xiaomi 15 Pro. Утечки указывают на тройной модуль камер, который снова будет создан совместно с Leica, включающий сверхбольшую основную камеру разрешением 50 МП, сверхширокоугольный объектив на 50 МП и телеобъектив с перископом и разрешением 50 МП.

Ожидается, что устройство будет оснащено слегка изогнутым экраном. В свою очередь стандартная модель Xiaomi 15, как ожидается, будет иметь плоский экран меньшего размера, что подойдет пользователям, которые предпочитают более компактный дисплей.

В основе Xiaomi 15 Pro должен лежать грядущий флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm, запуск которого запланирован на октябрь. По слухам, этот процессор обеспечивает существенное улучшение производительности и одновременное повышение энергоэффективности.

Официальный выпуск серии Xiaomi 15 запланирован на октябрь, что совпадет с релизом однокристальной системы Snapdragon 8 Gen 4.