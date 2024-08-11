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В следующем году Xiaomi выпустит смартфон Redmi Turbo 4
Это модель для китайского рынка, но на мировой арене он будет представлен под названием POCO F7

 Через несколько месяцев после презентации Redmi Turbo 3 компания Xiaomi официально начала работу над Redmi Turbo 4. POCO F7 станет обновленной версией Redmi Turbo 4, предполагая, что оба устройства будут иметь одинаковые характеристики. Redmi Turbo 4 будет официально представлен во втором квартале 2025 года, но до этого момента осталось 8-9 месяцев. XiaomiTime заметил POCO F7 несколько дней назад, а Gizmochina обнаружила Redmi Turbo 4 в базе данных IMEI.

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 Согласно базе данных IMEI, Redmi Turbo 4 будет иметь номер модели «2412DRT0AC». Последняя буква номера модели «C» обозначает Китай. Другими словами, этот смартфон будет эксклюзивным для пользователей китайского рынка. Остается вопрос в возможности выхода Redmi Turbo 4 на мировой рынок. Да, смартфон будет переименован в POCO F7 для глобального рынка. Серия POCO F7 будет официально анонсирована в мае 2025 года.

 POCO F7 имеет два номера модели: «2412DPC0AG» и «2412DPC0AI». Последняя буква первого номера модели, «G», обозначает модель, которая будет продаваться на мировом рынке. Последняя буква второго номера модели, «I», обозначает модель, которая будет продаваться на индийском рынке.

 До презентации этих двух телефонов еще далеко. Это связано с тем, что выпуск Redmi Turbo 4 ожидается не раньше апреля 2025 года, а POCO F7 — в мае 2025 года. Такой срок связан с тем, что POCO F6 и Redmi Turbo 3 были выпущены всего несколько месяцев назад.

 Ожидается, что эти два мобильных телефона будут оснащены новейшим процессором Qualcomm. Redmi Turbo 4 может быть оснащен процессором Snapdragon 8S Gen 4. Но подробности о данном процессоре на данный момент неизвестны.

#смартфоны #xiaomi #смартфоны xiaomi #смартфоны redmi #смартфоны poco #poco f7 #redmi turbo 4
Источник: gizmochina.com
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