Раскрыто позиционирование будущих линеек процессоров Intel

Платформа LGA-1851 еще не выпущена, и потенциальные покупатели хотели бы знать, как долго она будет поддерживаться. На данный момент известно, что новая серия процессоров Intel Core Ultra 200, основанная на архитектуре Arrow Lake, как ожидается, выйдет к концу года. Сообщается, что в следующем году Intel выпустит обновление этой архитектуры, сосредоточив внимание в первую очередь на улучшении интегрированного нейронного процессора NPU.

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Стоит отметить, что изначально Intel планировала вывести Meteor Lake на настольные компьютеры, но эти планы были отменены, а запуск платформы LGA-1851 был отложен до Arrow Lake. Несмотря на это, предполагалось, что он будет поддерживать как минимум два поколения процессоров Intel, при этом также предполагалось, что Meteor Lake в конечном итоге появится на настольных компьютерах. Поскольку Meteor Lake появится только на мобильных и встраиваемых системах, вполне вероятно, что преемник Arrow Lake также будет поддерживать эти платформы.

Этот преемник теперь получил название Nova Lake, это не новое название архитектуры, но считается следующим в линейке настольных моделей. Intel планирует выпустить Arrow Lake Refresh в следующем году, поэтому мы можем ожидать, что настольные компьютеры Nova Lake появятся примерно через год, возможно, в 2026 году.

Напомню, что Nova Lake уже фигурировала в просочившихся дорожных картах от Dell. Компания намерена выпустить первые ноутбуки с этой архитектурой Intel не раньше 2027 года. В настоящее время в разработке находится несколько продуктов, некоторые из которых также оснащены новейшими графическими технологиями, такими как Xe2 (Lunar) и Xe3 (Panther).

Архитектуры клиентских процессоров Intel:

• 2021: Alder Lake Mobile Desktop

• 2022: Raptor Lake Mobile Desktop

• 2023: Meteor Lake Mobile

• 2023: Raptor Lake Refresh Mobile Desktop

• 2024: Lunar Lake Premium Mobile

• 2024: Arrow Lake Mobile Desktop

• 2025: Panther Lake Premium Mobile

• 2025: Arrow Lake Refresh Mobile Desktop

• 2026+: Nova Lake Mobile Desktop

Подробности о Nova Lake ограничены, но ходят слухи, что линейка будет использовать производительные ядра Panther Cove и энергоэффективные ядра Darkmont. Продукты должны получить коммерческое название Core Ultra 400, учитывая, что 300-я серия, как ожидается, будет зарезервирована для Panther Lake и Arrow Lake-Refresh.