Новинка японской компании с интерфейсом PCIe 4.0 и имеет форм-фактор M.2 2230, обеспечивая скорость 7400 МБ/с.

Японский производитель твердотельных накопителей Nextorage представил совершенно новый SSD накопитель PCIe Gen 4 M.2, предназначенный для портативных игровых ПК. Новый диск, получивший название G Series ME, представляет собой модель M.2 2230 без DRAM и скоростью чтения в 7400 МБ/с.

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Новый твердотельный накопитель Nextorage обеспечивает не только скорость последовательного чтения до 7400 МБ/с, но и последовательной записи до 6200 МБ/с. Скорость произвольного чтения оценивается в 750 000 операций ввода-вывода в секунду, а скорость произвольной записи — в 850 000 операций ввода-вывода в секунду. Накопитель выпускается в двух моделях: на 1 ТБ и на 2 ТБ. Вариант емкостью 1 ТБ рассчитан на запись до 600 ТБ данных, а вариант на 2 ТБ позволяет записать 1200 ТБ. Обе модели имеют пятилетнюю гарантию.

Обе модели также используют одностороннюю флэш-память 3D TLC NAND. Охлаждение также будет улучшено, поскольку вся флэш-память NAND расположена в верхней части печатной платы.

Основным недостатком G Series ME является отсутствие кэша DRAM, что является неотъемлемым ограничением сверхкомпактного размера M.2 2230 — недостаточно места для размещения модуля DRAM на печатной плате. Однако Nextorage борется с этим дефицитом с помощью своего динамического SLC-кэша большой емкости, который превращает неиспользуемое пространство в SLC-кэш для повышения производительности.

Nextorage также подчеркивает несколько преимуществ отказа от DRAM. Отсутствие кэша DRAM якобы улучшает энергосбережение и рабочие температуры.

Несмотря на свой небольшой размер, новый диск Nextorage — один из немногих накопителей M.2 2230, которые могут развивать скорость, аналогичную скорости более крупных накопителей класса PCIe Gen 4 M.2 2280, и приближаться к ограничениям пропускной способности PCIe Gen 4. Со скоростью чтения почти в семь с половиной гигабайт в секунду накопитель G Series ME является самым быстрым накопителем M.2 2230 на рынке. Его ближайшим конкурентом является Corsair MP600 Mini, скорость чтения которого составляет 7 ГБ/с.