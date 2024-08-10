Также Intel сообщает, что Intel заявляет, что новые графические процессоры появятся в этом году

Ожидается, что процессоры Intel следующего поколения Arrow Lake обеспечат значительный прирост производительности по сравнению с Raptor Lake. Компания также утверждает, что эти новые процессоры будут более энергоэффективными и стабильными, чем их предшественники. Intel заверила пользователей, что изменения, внесенные в обновление микрокода BIOS для решения проблем нестабильности, не повлияют на возможности разгона процессоров.

Согласно заявлению Intel на пресс-конференции в Китае, процессоры Arrow Lake будут не только значительно быстрее, чем Raptor Lake, но и будут потреблять как минимум на 100 Вт меньше энергии, чем текущая линейка. Это хорошая новость для потребителей, поскольку более высокие требования к питанию Raptor Lake и дисбаланс напряжения были определены как основные причины проблем со стабильностью, затрагивающих многие процессоры Core 13-го и 14-го поколения.

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В отчете также утверждается, что Intel подтвердила выход графических процессоров Battlemage позднее в этом году. Более ранняя утечка показала, что компания намерена выпустить архитектуру графического процессора следующего поколения к осени 2024 года, как раз к сезону праздничных покупок. Если это правда, то Battlemage появится на рынке примерно в то же время, когда Nvidia выпустит свои видеокарты серии RTX 50.

Хотя Intel не подтвердила точные конфигурации питания своих моделей Arrow Lake, утечка от известного информатора дает некоторое представление об их энергопотреблении. По словам Джейкихна, процессоры Intel Arrow Lake-S для настольных ПК будут выпускаться в конфигурациях с 8+16, 8+12, 6+8 и 6+4 ядрами. Ожидается, что все они, за исключением моделей 6+4, будут иметь номинальную мощность до 125 Вт для разблокированных моделей серии «K». Остальные чипы в этих линейках имеют рейтинг PL1 либо 65 Вт, либо 35 Вт.

Флагманский чип с конфигурацией 8+16, который, по слухам, будет продаваться под названием Core Ultra 9 285K, будет иметь режим «Экстремальный» в дополнение к стандартным режимам «Производительность» и «Базовый». Предполагается, что он получит номинал 125 Вт PL1 и 295 Вт PL2 в экстремальном режиме, рейтинг PL1 125 Вт и 250 Вт PL2 в режиме Performance, а также рейтинг PL1 125 Вт и PL2 179 Вт в базовом режиме.

Изначально предполагалось, что линейка Arrow Lake будет включать пару 40-ядерных (8+32) и 32-ядерных (8+24) чипов, но, как сообщается, они были отменены. Вместо этого в линейке теперь упоминается две 8-ядерных (4+4) модели начального уровня, которые, как ожидается, будут выпущены вместе со своими более мощными аналогами. Один из них имеет рейтинг PL1 65 Вт, а TDP другого — 35 Вт.