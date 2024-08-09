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Kioxia демонстрирует SSD c оптической передачей данных
Такие SSD обмениваются данными со скоростью света, позволяя хранить данные на расстоянии до 40 метров и более от процессора

 Kioxia, одна из ведущих компаний по производству твердотельных накопителей, анонсировала новый SSD с оптическим интерфейсом для экологически чистых центров обработки данных нового поколения. Эта технология заменяет традиционные электрические сигналы, передаваемые по медному проводу, на лазерные и оптические кабели для передачи данных, что позволяет сборщикам систем размещать накопители на расстоянии до 40 метров от процессора.

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 Согласно презентации Kioxia, большие расстояния между вычислительными системами, генерирующими много тепла, и системой хранения данных, требующим минимального охлаждения, помогут центрам обработки данных оптимизировать требования к охлаждению и электропитанию. Помимо этого, оптические твердотельные накопители потребуют меньше места из-за их более тонких корпусов и разъемов по сравнению с нынешними технологиями. Они также менее восприимчивы к электромагнитным помехам, поэтому владельцам не придется беспокоиться об экранировании и размещении кабеля.

 Помимо этих преимуществ, оптический твердотельный накопитель позволит обеспечить дезагрегацию, при которой большие пулы хранения данных располагаются вдали от серверных блоков и соединяются друг с другом через устройства оптической коммутации. Это может еще больше улучшить модульность, позволяя центрам обработки данных и гиперскейлерам добавлять больше хранилища, не влияя на задержку памяти.

 Компания также заявляет, что будущие поколения PCIe могут использовать оптические интерфейсы для твердотельных накопителей, поскольку они обеспечивают более быструю и надежную передачу данных. Фактически, одна компания уже продемонстрировала оптическое решение для PCIe 7.0, которое может достигать 128 ГТ/с.

 Intel также начала работу над оптической технологией для своих чипов, представив микросхему оптического вычислительного соединения, обеспечивающую оптическое соединение со скоростью 4 Тбит/с с центральными и графическими процессорами. Кроме того, TSMC недавно подробно описала свой компактный универсальный фотонный процессор (CPOUPE), который может обеспечить оптическое соединение на уровне материнской платы со скоростью до 6,4 Тбит/с.

 Все эти технологии разрабатываются с прицелом на центры обработки данных и искусственный интеллект, тем более что растущий спрос на вычислительную мощность сопровождается экспоненциальным ростом энергопотребления. Внедряя оптические соединения между хранилищем, памятью, процессорами и другими компонентами внутри высокопроизводительного ПК, можно потенциально сделать его гораздо более энергоэффективным, не жертвуя при этом производительностью.

#ssd #твердотельные накопители #kioxia #pcie #pcie 7.0
Источник: tomshardware.com
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