По данному показателю новинка от Mediatek будет соответствовать грядущему Snapdragon 8 Gen 4

Как ожидается, следующая флагманская однокристальная система Dimensity 9400 от Mediatek, будет выпущена в октябре. При чем это должно произойти раньше, чем выйдет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, презентация которого запланирована на 21 октября.

Новая утечка от инсайдера Digital Chat Station предполагает, что чипсет Dimensity 9400 будет иметь улучшенную на 30% производительность в одноядерных нагрузках по сравнению с текущим флагманом компании Dimensity 9300.

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Судя по тестам, это увеличение по сравнению с Dimensity 9300, который набрал 2207 баллов в Geekbench 6.2, предполагает потенциальную оценку около 2869 баллов для Dimensity 9400. Это очень близко к одноядерной производительности будущего Snapdragon 8 Gen 4, оцениваемого в 2884 балла. Такое повышение производительности, вероятно, может быть связано с сотрудничеством MediaTek с Arm в разработке ядра процессора Cortex-X925 под кодовым названием Blackhawk.

Кроме того, утечка предполагает, что чипсет Dimensity 9400 достигает такой производительности, используя всего 30% энергии, потребляемой Snapdragon 8 Gen 3 для аналогичных задач, подчеркивая акцент на эффективности.

Dimensity 9300 отличался высокопроизводительной конструкцией ядра, и эта стратегия, вероятно, будет продолжена и в следующем флагмане. Хотя этот подход увеличивает чистую мощность, он может вызвать тепловой сброс тактовой частоты. Однако заявленное повышение эффективности Dimensity 9400, а также использование более быстрых модулей памяти LPDDR5x со скоростью 10,7 Гбит/с от Samsung могут решить проблемы с перегревом и позиционировать чип как сильного конкурента на рынке процессоров для смартфонов.

Ожидается, что и Dimensity 9400, и Snapdragon 8 Gen 4 будут производиться с использованием технологического процесса TSMC N3, что уравнивает конкурентов с точки зрения чистой мощности.

Стоит отметить, что, возможно, обоим выше указанным мобильным процессорам придется столкнуться с чипсетом Exynos 2500 от Samsung. По слухам, чтобы вновь заявить о возвращении подразделения мобильных чипов Samsung, чипсет использует технологический процесс 3GAP и инновационную технологию GAAFET (Gate-All-Around Field-Effect Transistor) вместо традиционного дизайна FinFET. Кроме того, ходят слухи о встроенном графическом процессоре на базе RDNA 3, позволяющем предположить, что Exynos 2500 может стать сильным соперником в мире мобильного гейминга.

Необходимо сказать, что, хотя ориентация MediaTek на производительность и эффективность одноядерных нагрузок обещает конкурентоспособный процессор, истинная картина производительности станет ясна только после результатов независимых тестов в реальных приложениях.