Портал The Verge провел опрос производителей ПК и получил интересные ответы.

Недавно Intel объявила, что предложит дополнительную двухлетнюю гарантию на свои процессоры Core 13-го и 14-го поколения, но теперь похоже, что не все производители ПК последуют этому примеру. The Verge связалась с 14 крупными производителями ПК и получила весьма неоднозначный ответ, когда они спросили, будут ли эти компании предлагать расширенные гарантии на системы, продаваемые с указанными процессорами. Важно помнить, что на OEM-процессоры предоставляется только 12-месячная гарантия, тогда как на розничные процессоры Intel в розничной упаковке предоставляется трехлетняя гарантия. Таким образом, большинство производителей ПК должны продлить гарантию на свои системы еще на два года в соответствии с новыми условиями гарантии Intel, и некоторые действительно делают это, а другие, похоже, этого делать не собираются.

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Тем не менее некоторые компании, похоже, предлагают пятилетнюю гарантию на ЦП в своей системе, в том числе Digital Storm, Falcon Northwest iBuyPower и Maingear. Corsair и Origin PC, принадлежащая Corsair, предлагают четырехлетнюю гарантию, что по-прежнему довольно неплохо. Puget Systems предложит три года, а Asus и HP предоставят еще два года гарантии, что соответствует обещаниям Intel. Dell и ее дочерняя компания Alienware не обещали никаких расширенных гарантий, но заменят неисправные процессоры по расширенной гарантии Intel и покроют любые расходы, связанные с заменой процессора, предполагая, что они также предлагают двухлетнее продление.

Компании Acer и NZXT не хотят брать на себя обязательства и предлагать какие-либо расширенные гарантии, но просят клиентов обращаться в службу поддержки, если у них возникают какие-либо проблемы со стабильностью. Компании CyberPowerPC, Lenovo и MSI не ответили на вопрос The Verge. Возможно, эти компании предложат расширенную гарантию, но сейчас этот вопрос открыт. Конечно это не полный список производителей ПК, поскольку большинство из этих компаний находятся только в США, и ожидается, что, по крайней мере, компании в Европейском Союзе будут предлагать расширенные гарантии, поскольку в ЕС гораздо более строгое регулирование прав потребителей, чем в США. Чтобы получить полные комментарии компаний The Verge, можно посетить его официальный сайт.