Honor 300 Pro получит уникальный дизайн задней панели.

В конце мая этого года компания Honor выпустила смартфон Honor 200 Pro с чипсетом Snapdragon 8s Gen 3. Хотя прошло всего чуть больше двух месяцев, преемник уже находится в стадии разработки. В Интернете появилась фотография Honor 300 Pro, на которой также представлены некоторые характеристики устройства.

Как видно на изображении, ожидается, что телефон будет оснащен модулем камер с уникальным дизайном, включающим три объектива и вспышку. На передней панели телефона расположен изогнутый дисплей. При ближайшем рассмотрении видно, что на передней панели установлена двойная камера, как и у его предшественника. Примечательно, что предшественник также оснащен аналогичным изогнутым дисплеем с узкими и почти симметричными рамками.

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Судя по рендеру, задняя панель будет иметь такие же полосы, как и у предшественника. Однако на этот раз элемент относительно хорошо выражен.

Камера будет включать в себя основной датчик на 50 Мп и поддержку гибридного 50-кратного зума с перископическим телеобъективом. Ожидается, что телефон будет оснащен чипом Snapdragon 8 Gen 3 и аккумулятором емкостью 5300 мАч, который будет поддерживать проводную быструю зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную быструю зарядку мощностью 66 Вт.

На передней панели телефона будет установлен защитный экран для глаз Honor Oasis второго поколения с двойным сверхвысокочастотным затемнением, обеспечивающим нулевой риск ухудшения зрения. Ожидается также, что будущий смартфон будет защищен от пыли и воды по стандарту IP68, получит поддержку NFC и ИК-передатчик для дистанционного управления бытовой техникой.

Хотя приведенная выше информация является слухами, можно взглянуть на предшественника, чтобы понять, чего стоит ожидать. Honor 200 Pro оснащен OLED-дисплеем с диагональю 6,78, разрешением 1224x2700 пикселей с пиковой яркостью до 4000 нит. Смартфон вышел с MagicOS 8, основанной на Android 14. Чипсет Snapdragon 8s Gen 3 работает в паре с 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти. В телефоне имеется основная камера на 50 МП, телеобъектив с 2,5-кратным увеличением на 50 МП и сверхширокоугольная камера на 12 МП. За автономность смартфона отвечает аккумулятор емкостью 5200 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной зарядки мощностью 66 Вт.