Известный оверклокер попытался снять крышку с новейшего процессора AMD, но во время процесса вскрытия процессор вышел из строя в результате треснувшего кристала

Создателю контента и экстремальному оверклокеру Тони Ю выпала редкая честь стать одним из первых людей(если не первым), представивших один из совершенно новых процессоров AMD Ryzen 9000, который будет конкурировать с лучшими существующими процессорами. К сожалению, оверклокер опубликовал фотографии, на которых его попытка снятия теплораспределителя с чипа завершилась неудачей, в результате чего процессор Zen 5 треснул и вышел из строя.

Чип Zen 5 можно увидеть, сняв IHS с центрального процессора. На снимке, сделанном при снятой крышке виден неудачный процесс снятия, видна треснувший кристалл ввода-вывода на чипе Ryzen и нечеткий излом на IHS, при этом материал все еще прилегает к точкам пайки, которые не должны находиться там, где должен был бы располагаться кристалл ввода-вывода.

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Неудачная попытка Тони Ю показывает, насколько опасным может быть вскрытие процессора, под которым подразумевается удаление встроенного теплораспределителя с полупроводникового чипа, обнажая физическую матрицу под ним. Сложность удаления в значительной степени зависит от конкретной модели процессора и от того, припаян ли кристалл к IHS. Если процессор использует термопасту между кристаллом и IHS, то, как правило, теплораспределитель легче удалить. Если микросхема припаяна, то необходимо обеспечить тщательную обработку, чтобы гарантировать, что микросхема выдержит процесс отпайки.

Такая работа выполняется в основном профессиональными оверклокерами, энтузиастами для повышения производительности системы охлаждения. Удаление IHS позволяет пользователям получать прямой доступ к процессорному кристаллу и охлаждать чип непосредственно с него. Подключение кулера непосредственно к кристаллу является более энергоэффективным. Как правило, это приводит к более низким температурам, чем посредничество при передаче тепла через IHS непосредственно к процессорному кулеру.

Конечно, рядовым пользователем совершенно не стоит отказываться от процессора Ryzen 9000, поскольку AMD использует припой для установки IHS на Ryzen 9000, обеспечивающий лучшую теплопроводность, чем термопаста, которой обычно славится Intel.

Как бы то ни было, интересно посмотреть, как выглядит кристалл центрального процессора в живую. Ю также является экстремальным оверклокером, так что есть большая вероятность, что он хотел использовать чип для экстремального разгона.

Ryzen 9000 - это последнее поколение процессоров AMD, основанное на архитектуре Zen 5. Сегодня утром были опубликованы первые официальные обзоры процессоров Ryzen 5 9600X и Ryzen 7 9700X среднего уровня. Оба чипа будут доступны для покупки с 8 августа. Что касается более дорогие модели AMD Ryzen 9 9950X и 9900X, то они поступят в продажу в следующий четверг, 15 августа.