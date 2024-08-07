Raspberry Pi напечатан на 3D-принтере и построен на базе механической клавиатуры Pico

Разработчик Майкл Майар собрал кастомный ноутбук под названием Portable Pi 84. Эта система выделяется не только тем, что в ней используется Raspberry Pi, но и подробным дизайном с открытым исходным кодом.

реклама

По словам Майара, ноутбук не просто выглядит соответствующе, это еще и полностью работающее портативное устройство. Он даже не использует младшую модель Pi, например Raspberry Pi Zero 2W, внутри него находится полнофункциональный Raspberry Pi 4. Portable Pi 84 оснащен механической клавиатурой, в которой используется Raspberry Pi Pico W под управлением CircuitPython. Клавиатуру можно дооснастить любым переключателем или колпачком по желанию пользователя.

Ноутбук имеет несколько стандартных портов, которые можно найти на любом другом ноутбуке, включая выход HDMI, порт USB-C и 3,5 мм аудиоразъем для периферийных аудиоустройств. Есть также несколько кнопок для питания и проверки заряда батареи. Эти порты и кнопки расположены на настраиваемых панелях, которые можно модифицировать в соответствии с потребностями различных проектов. Питание осуществляется через ИБП Waveshare HAT, который имеет два аккумулятора типа 18650, обеспечивающие емкость 43400 мАч (2 x 21700) и стабильное напряжение 5 В на GPIO Raspberry Pi 4.

В данной сборке разработчик использует Raspberry Pi 4, но теоретически можно заменить его на Pi 5. Максимальная номинальная выходная мощность для UPS HAT составляет 5 В при силе тока 2,5 А, что вдвое меньше требуемой мощности Raspberry Pi 5 (5 В при 5 А), но если пользователь будет не слишком сильно нагружать компьютер, то система хоть и будет сигнализировать о недостатке питания, но все равно будет работать.

Ноутбук выводит изображение на 9,3-дюймовый сенсорный экран Waveshare с разрешением 1600 x 600 пикселей. Также в системе имеется динамик для вывода звука. Корпус был создан Mayar на 3D принтере и его макет доступен на сайте Printables, и каждый может скачать его и распечатать дома.

В качестве операционной системы ноутбука выступает ОС Raspberry Pi. Она ориентирована на игры, таких как RetroPie, и отлично подойдет для игр во время нахождения в дороге.

Желающие поближе познакомиться с этим проектом Raspberry Pi, могут сделать это на сайте Printables.