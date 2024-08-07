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Xiaomi представила комплект из ноутбука Redmi G Pro Gaming и 27-дюймового монитора
Компания позиционирует данный комплект в качестве семейного набора

 Компания Xiaomi выпустила линейку устройств Xiaomi Redmi G Pro Gaming Family Bucket, которая теперь доступна на сайте JD.com. В нее входят игровой ноутбук Redmi G Pro 2024 и монитор Redmi G Pro 27.

 Сообщается, что комплект, включающий ноутбук на базе Core i7, стоит 9498 юаней (около 1327 долларов), в то время как комплект, включающий компьютер на базе процессора Intel Core i9, стоит 10498 юаней (около 1466 долларов).

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 Монитор Redmi G Pro 27 оснащен IPS-дисплеем с разрешением 2560×1440 пикселей и частотой обновления 180 Гц. Сообщается, что эта панель использует 1152 зоны MiniLED, обеспечивает 10-битную глубину цвета и охватывает 100% цветовой гаммы sRGB, 97% Adobe RGB и 99% цветовой гаммы DCI-P3.

 Максимальная яркость этого монитора составляет 1000 нит, а коэффициент контрастности - 1000:1. Время отклика матрицы составляет 1 мс, что является отличным показателем для любителей виртуальных баталий. Для удобства использования монитор поставляется в стандартной комплектации с подъемной и вращающейся подставкой и поддерживает настенный монтаж по стандарту VESA, а также оснащен двумя портами DisplayPort 1.4 и двумя портами HDMI 2.0, а также 3.5 мм аудиоразъемом.

 Что касается ноутбуков Redmi G Pro 2024, то они оснащены 16-дюймовым экраном с разрешением 2,5K с частотой 240 Гц, который поддерживает переменную частоту обновления для обеспечения оптимальной производительности и энергоэффективности. Дисплей достигает максимальной яркости в 500 нит и имеет 10-битную глубину цвета, регулировку яркости постоянным током и 100%-ный охват цветовой гаммы sRGB. Линейка ноутбуков Redmi G Pro 2024 также поддерживает функцию G-SYNC.

 Флагманская версия ноутбука Redmi G Pro 2024 предлагает процессор Core i9-14900HX мощностью 130 Вт. В этой версии используется мобильная дискретная видеокарта RTX 4060, которая также может достигать мощности 140 Вт. Мобильный компьютер работает с 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и комплектуется накопителем объемом 1 ТБ с интерфейсом PCIe 4.0.

 Что касается портов ноутбука, то он включает следующие разъемы: порт Thunderbolt, 3 порта USB-A 3.2 Gen 2, порт USB-A 2.0, порт miniDP 1.4, порт HDMI 2.1, порт RJ45 и 3,5 мм аудиоразъем.

#xiaomi #ноутбуки #мониторы #core i9-14900hx #ноутбуки xiaomi #redmi g pro 2024 #мониторы xiaomi #redmi g pro
Источник: gizmochina.com
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