Новинка предназначена для профессиональных художников и создателей контента

Компания Huawei сегодня представила свой новый флагманский планшетный компьютер MatePad Pro 12.2, который был разработан специально для профессионалов. Планшет получил отличный двухслойный дисплей с технологией OLED и оснащается новейшей версией приложения для цифровой живописи Tianshenghuihua от Huawei.

По словам компании, планшет MatePad Pro 12.2 выделяется своей портативностью, так как его масса составляет всего 508 граммов, делая устройство самым легким планшетом с 12-дюймовым экраном на рынке. Этот легкий дизайн удалось достичь благодаря ультратонкой задней панели, произведенной из стекловолокна применяемого в авиационной промышленности толщиной всего 0,5 мм, отделанной «золотым шелком».

реклама

Изюминкой нового MatePad Pro 12.2, несомненно, является его дисплей. Компания утверждает, что это самое продвинутое подобное устройство, оснащенное двухслойной OLED-панелью с максимальной яркостью 2000 нит и разрешением 2,8K. Huawei утверждает, что срок службы ее двухслойного дисплея в три раза превышает срок службы традиционных экранов с технологией OLED, а также обеспечивает повышение энергоэффективности на 33%.

Экран также оснащен «функцией устранения точки вспышки», которая уменьшает мерцание и улучшает видимость при ярком освещении. Другие функции дисплея включают частоту обновления 144 Гц, широкую цветовую гамму P3 и соотношение сторон 3:2.

Компания Huawei не рассказала о чипсете планшета, а также о его аккумуляторе. Но ожидается, что он будет работать на базе нового процессора Huawei Kirin 9010W, а за автономность устройства будет отвечать аккумулятор емкостью 10 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт.

Система камер планшета включает фронтальный датчик разрешением 8 МП и задний модуль с двумя объективами, одним из которых является основной датчик на 13 МП. Что касается звука, то планшет оснащен восемью динамиками, отлично воспроизводящими как высокие, так и на низкие частоты.

MatePad Pro 12.2 также поддерживает новую фирменную клавиатуру Huawei Star Leap Keyboard со встроенным гнездом для зарядки стилуса M-Pencil. Это исключает необходимость отдельной зарядки и обеспечивает удобное хранение. Магнитная конструкция позволяет легко открывать и закрывать крышку одной рукой, имитируя работу с ноутбуком.

Как было сказано выше, планшет получил новую версию приложения Tianshenghuihua, расширяющего возможности для цифрового творчества. Новые высококачественные кисти, вдохновленные традиционной китайской живописью тушью, призваны обеспечить более реалистичное художественное восприятие. В приложении представлены инновационные полотна, такие как «золотой шелк» и «рисовая бумага», а также реализована портретная работа с использованием искусственного интеллекта для начинающих.

В августе Tianshenghuihua получит ещё одно обновление до Fangtian Painting Engine 2.0, которое включает в себя профессиональные эффекты рендеринга, более высокую скорость синтеза и поддержку холстов разрешением 8K. Инструменты для редактирования также будут обновлены, включая выбор волшебной палочки и позиционирование слоев.

Покупатели Huawei MatePad Pro 12.2 смогут выбрать устройство в одном из трех цветов: Flowing Gold, Xuan White и Inkstone Black, а также в ограниченном выпуске Flowing Gold Collector's Edition.

Что касается цены, то базовая модель с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ оценивается в 4299 юаней (600 долларов США) и доходят до 8299 юаней (около 1161 долларов США) за коллекционное издание высшего уровня с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти с набором из стилуса и клавиатуры. Предварительные заказы принимаются с сегодняшнего дня, а официальные продажи начнутся 13 августа.