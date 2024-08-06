Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Huawei выпустила планшет MatePad Pro 12.2 с двухслойным OLED-дисплеем
Новинка предназначена для профессиональных художников и создателей контента

 Компания Huawei сегодня представила свой новый флагманский планшетный компьютер MatePad Pro 12.2, который был разработан специально для профессионалов. Планшет получил отличный двухслойный дисплей с технологией OLED и оснащается новейшей версией приложения для цифровой живописи Tianshenghuihua от Huawei.

 По словам компании, планшет MatePad Pro 12.2 выделяется своей портативностью, так как его масса составляет всего 508 граммов, делая устройство самым легким планшетом с 12-дюймовым экраном на рынке. Этот легкий дизайн удалось достичь благодаря ультратонкой задней панели, произведенной из стекловолокна применяемого в авиационной промышленности толщиной всего 0,5 мм, отделанной «золотым шелком».

реклама

 Изюминкой нового MatePad Pro 12.2, несомненно, является его дисплей. Компания утверждает, что это самое продвинутое подобное устройство, оснащенное двухслойной OLED-панелью с максимальной яркостью 2000 нит и разрешением 2,8K. Huawei утверждает, что срок службы ее двухслойного дисплея в три раза превышает срок службы традиционных экранов с технологией OLED, а также обеспечивает повышение энергоэффективности на 33%.

 Экран также оснащен «функцией устранения точки вспышки», которая уменьшает мерцание и улучшает видимость при ярком освещении. Другие функции дисплея включают частоту обновления 144 Гц, широкую цветовую гамму P3 и соотношение сторон 3:2.

 Компания Huawei не рассказала о чипсете планшета, а также о его аккумуляторе. Но ожидается, что он будет работать на базе нового процессора Huawei Kirin 9010W, а за автономность устройства будет отвечать аккумулятор емкостью 10 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт.

 Система камер планшета включает фронтальный датчик разрешением 8 МП и задний модуль с двумя объективами, одним из которых является основной датчик на 13 МП. Что касается звука, то планшет оснащен восемью динамиками, отлично воспроизводящими как высокие, так и на низкие частоты.

 MatePad Pro 12.2 также поддерживает новую фирменную клавиатуру Huawei Star Leap Keyboard со встроенным гнездом для зарядки стилуса M-Pencil. Это исключает необходимость отдельной зарядки и обеспечивает удобное хранение. Магнитная конструкция позволяет легко открывать и закрывать крышку одной рукой, имитируя работу с ноутбуком.

 Как было сказано выше, планшет получил новую версию приложения Tianshenghuihua, расширяющего возможности для цифрового творчества. Новые высококачественные кисти, вдохновленные традиционной китайской живописью тушью, призваны обеспечить более реалистичное художественное восприятие. В приложении представлены инновационные полотна, такие как «золотой шелк» и «рисовая бумага», а также реализована портретная работа с использованием искусственного интеллекта для начинающих.

 В августе Tianshenghuihua получит ещё одно обновление до Fangtian Painting Engine 2.0, которое включает в себя профессиональные эффекты рендеринга, более высокую скорость синтеза и поддержку холстов разрешением 8K. Инструменты для редактирования также будут обновлены, включая выбор волшебной палочки и позиционирование слоев.

 Покупатели Huawei MatePad Pro 12.2 смогут выбрать устройство в одном из трех цветов: Flowing Gold, Xuan White и Inkstone Black, а также в ограниченном выпуске Flowing Gold Collector's Edition.

Что касается цены, то базовая модель с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ оценивается в 4299 юаней (600 долларов США) и доходят до 8299 юаней (около 1161 долларов США) за коллекционное издание высшего уровня с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти с набором из стилуса и клавиатуры. Предварительные заказы принимаются с сегодняшнего дня, а официальные продажи начнутся 13 августа.

#huawei #планшеты #matepad #matepad pro #huawei madepad pro 12.2 #планшеты huawei
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия создала дрон «Воган-9СП», который будет охотиться на украинские БПЛА
4
«Роскосмос» потерял 180 млрд рублей из-за неисполнения договорных обязательств западными компаниями
3
Иранские беспилотники Shahed-238 могут перехватывать дроны MQ-9 Reaper США
+
Nvidia прекращает выпуск самой популярной среди геймеров видеокарты, сообщает информатор
2
В 2027 году Россия планирует начать серийное производство спутников
+
Астронавты Starliner по прежнему не могут отстыковаться от МКС
3
Xiaomi выпустила маршрутизатор BE6500 Wi-Fi 7 стоимостью 70 долларов
+
Австрийский наблюдатель поделился снимками секретного китайского космического самолета
2
Американская фирма представила инновационное решение для подзарядки электромобилей прямо в пути
4
Продажи российской спецтехники упали: рынок насытился, агрессивный импорт из Китая тоже повлиял
1
Прототип турецкого истребителя Hurjet прибыл в Испанию для демонстрационной оценки
+
Lenovo начала продажи ThinkBook Plus Gen5 Hybrid - ноутбук и планшет в одном устройстве
+
NVIDIA сломает Windows 10 на ПК со старыми процессорами Intel и AMD при помощи нового драйвера
2
В новом отчете раскрыты реальные показатели отказов процессоров Intel и AMD в месяц
14
Эксперты заметили некоторые странности украинских F-16 и рассказали о ракетах и другом оружии
5
АвтоВАЗ выдает сотрудникам кредиты на Lada под 0,01% годовых, в то время как банки предлагают 30%
4
Bloomberg: Уоррен Баффет вышел из акций Apple, Bank of America и других, перед их падением
+
Securelist: 5 приложений в магазине Google Play загружают на смартфон вредоносное шпионское ПО
+
Ситуация с подготовкой к выпуску NVIDIA GB200 не так печальна, как может казаться
+
AMD может готовить новые бюджетные видеокарты Radeon RX 7400 и RX 7300
+

Популярные статьи

"Искандер-1000" и "Искандер-К" - зачем России ещё два ОТРК и в чём их особенности
2
Обходим блокировку YouTube при помощи GoodbyeDPI
140
Р-37М, PL-21 и AIM-260 - Воздушный бой на гиперзвуке: погоня за сверхдальностью и скоростью
1
"Mullet MadJack" - краткий обзор игры
1
Играем за копейки — три выгодные ультрабюджетные сборки ПК в августе 2024 года
24
Итоги гоночного уик-энда 3-4 августа
3
Почему Windows 11 – не подходит геймерам, а старая Windows 10 лучше справляется с играми
11
Клонирование жесткого диска в Windows 11 - пошаговое руководство
3
Сравнение Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в игре Prodeus
51
11 захватывающих стратегических игр, вышедших на ПК за последние пять лет
1

Сейчас обсуждают

666MAXIMUS999
23:27
Каких ещё птиц..)) Эта лопасть 120 метров длинной вращается с такой скоростью, что любая птица обойдёт её стороной пешком.
Мифы и реальность окупаемости ветрогенераторов – почему в ЕС рентабельность никого не интересует
666MAXIMUS999
23:26
Атомная энергетика наше всё. Нужно больше атомных реакторов.
Мифы и реальность окупаемости ветрогенераторов – почему в ЕС рентабельность никого не интересует
666MAXIMUS999
23:22
Что за бред, посмотрите кадры ликвидации "Чернобыльских экспериментов". Там на видео в 1986 году уже ездили такие же роботы только управляемые дистанционно. И вот спустя, уже почти 40 лет, они к этим ...
Британские ученые представили робота, способного работать в условиях ядерной и химической катастрофы
666MAXIMUS999
23:18
Хз куда смотрели погранцы и разведка РФии. Все эти машины и отряды легко вывести десятком FPV дронов.
На машинах ВСУ, пытавшихся прорваться в Курскую область, замечен белый треугольник
Maxim Maximus
23:07
Поразительное дело. Как одна за другой обсираются крупные компани и частные стартапа, и только СпейсХ гордо реет...
Астронавты Starliner по прежнему не могут отстыковаться от МКС
От LoL до KeK один шаг
23:05
Фикус стартвал за 11 сек от кнопки до браузера - твоя систем дно, живи с этим.
Как я три года собирал новый ПК и делал ошибку за ошибкой
Теракомари
23:04
Конешн, когда вин10 подкидывает приколы с более низкой скоростью интернета, чем на вин11, дак ещё и оптимизации под вин10 всё меньше и меньше, вот и интересно, почему же люди не выбирают вин10...
Переход на Windows 11: миллионы пользователей пока оставляют Windows 10
Теракомари
23:02
Выкиньте свой интеловский проц, раз у вас нестабильности в системе постоянно
Переход на Windows 11: миллионы пользователей пока оставляют Windows 10
666MAXIMUS999
23:02
Вот вот и куда будут все пассажиры срать в этом лайнере? И бросать мусор с палуб. Надо всех китаёз выгонять с этого озера, и ограничивать к нему доступ.
В России построят роскошный электрический круизный лайнер для путешествий по Байкалу
666MAXIMUS999
22:59
Реальное видео и фото в посте ничего не имеют общего с реальностью. Это просто тубус с пружиной из которого выстреливают обычный FPV дрон. Это тестируют для нападения и атаки на Тайвань.
Дрон, взлетающий из-под воды: китайская новинка Nezha-SeaDart
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем