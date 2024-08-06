Линейка полностью пассивных блоков питания X Silent Edge от Cooler Master поддерживает графический процессор NVIDIA GeForce RTX 50, стандарты ATX 3.1 и PCIe 5.1

Блоки питания Cooler Master высоко ценятся среди энтузиастов аппаратного обеспечения, главным образом благодаря их техническим характеристикам и возможностям, таким как "нулевой уровень шума", защита от пыли, цифровая система контроля энергопотребления и многое другое. Это кардинальное обновление линейки блоков питания Cooler Master, и благодаря этому блок питания Cooler Master X Silent Edge Platinum мощностью 850 Вт был официально представлен компанией на Amazon. Напомню, что этот блок питания был представлен на выставке Computex.

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В списке упоминается, что блок питания поддерживает будущий флагманский графический процессор NVIDIA GeForce RTX 5090, и это один из первых случаев, когда можно видеть упоминание этой карты на розничных торговых платформах.

Поскольку список блоков питания находится на официальной странице Cooler Master на Amazon, его нельзя отнести к категории поддельных, поэтому можно с уверенностью планировать к покупке блок питания X Silent Edge Platinum 850W для будущих графических процессоров NVIDIA серии GeForce RTX 50. Стоит однако сказать, что Seasonic также недавно разместила на своей веб-странице калькулятор мощности предстоящей линейки видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50.

Если кратко изложить технические характеристики, то блок питания имеет номинальную мощность 850 Вт и имеет платиновый сертификат 80+, что делает его одним из лучших устройств на рынке. Помимо этого, блок питания поддерживает стандарт ATX 3.1 и поставляется со специальным разъемом 12V-2x6 с углом наклона 90°, который является новым и гораздо более полезным способом подключения, чем разъемы 12VHPWR. Итак, можно ожидать, что графические процессоры NVIDIA следующего поколения RTX 50 от Nvidia будут в достаточной степени хорошо работать в системе питаемой блоком X Silent Edge Platinum 850 Вт от Cooler Master, поскольку компания сама это подтвердила.

Что касается цены, то блок питания Cooler Master X Silent Edge Platinum 850 Вт на Amazon стоит 488 долларов. На него уже принимаются предварительные заказы, а его поступление в продажу запланировано на 13 августа. Это один из первых блоков питания, в котором указана поддержка потребительских графических процессоров NVIDIA следующего поколения Blackwell, и можно ожидать, что другие производители последуют этому примеру.