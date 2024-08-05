Компания уже сообщила своим партнерам о приеме последних заказов на эту "народную" модель серии Ampere

Похоже, что видеокарта, которая открыла для многих геймеров трассировку лучей и высококачественную графику, подходит к концу своего жизненного пути. Согласно новому слуху, Nvidia планирует прекратить производство очень популярной видеокарты RTX 3060, которая показала лучшие результаты в обзоре оборудования Steam.

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Эта новость появилась из сообщения на китайском технологическом форуме Bobantang, известном своими инсайдерскими новостями в сфере аппаратного обеспечения. Хотя эта информация не была официально подтверждена Nvidia, Board Channels имеет правдивую репутацию, поскольку ранее предсказал прекращение выпуска RTX 3060 Ti.

Согласно сообщению на форуме, Nvidia уведомила своих партнеров-производителей о приеме окончательных заказов на RTX 3060. Это не означает, что карта исчезнет в одночасье. Существующие запасы будут продолжать поступать через различные каналы розничной торговли в течение следующих нескольких месяцев, что даст геймерам последнюю возможность для приобретения этой по настоящему рабочей лошадки графического рынка.

RTX 3060 была выпущена в далеком феврале 2021 года, когда криптовалютный майнинг и нехватка чипов вознесли цены на графические процессоры до неприличной высоты. Первоначально карта была доступна только в версии с памятью GDDR6 емкостью 12 ГБ, позже был представлен вариант емкостью 8 ГБ.

Обе версии продемонстрировали хороший баланс между ценой и производительностью. Хотя первые покупатели столкнулись с завышенными ценами, RTX 3060 в конечном итоге стала бюджетным вариантом для геймеров, желающих ощутить вкус архитектуры Ampere от Nvidia.

В настоящее время карта занимает первое место в обзоре оборудования Steam с долей рынка 5,71%. Он обеспечил значительный прирост производительности по сравнению со своим предшественником, GTX 1660 Ti, обеспечивая плавный игровой процесс при разрешении 1080p и даже достойную производительность при разрешении 1440p с некоторыми графическими настройками. Включение возможностей трассировки лучей, хотя и с ограниченными возможностями, еще больше повысило привлекательность модели.

С появлением новой серии RTX 40 от Nvidia ситуация начала меняться. RTX 4060, являясь преемником RTX 3060, предлагает лучшую производительность по той же цене. Хотя RTX 3060, скорее всего, все еще будет доступна на вторичном рынке, RTX 4060 является более привлекательным вариантом для покупателей новой видеокарты.