Новая утечка предполагает возможность выхода третьей модели в серии X200 с диагональю дисплея около 6,3 дюйма

Предстоящая серия смартфонов Vivo X200 уже некоторое время появляется в различных утечках. Ожидается, что эта серия, в которую, по слухам, войдут модели X200 и X200 Pro, будет первой, использующейбудущий флагманский чипсет Dimensity 9400.

Однако новая утечка предполагает, что компания, возможно, планирует расширить серию третьим устройством меньшего размера под возможным названием Vivo X200 mini.

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Об этом сообщил известный инсайдер Digital Chat Station. Он сообщил, что эта компактная модель серии Vivo X200 будет иметь 6,3-дюймовый плоский дисплей с разрешением 1,5K.

Ожидается, что установка камеры будет включать в себя перископический телеобъектив с фокусным расстоянием 70 мм и 3-кратным увеличением, а также специальный чип обработки изображений, который, по слухам, также будет использоваться в моделях X200 и X200 Pro. Кроме того, сообщается, что все три варианта используют процессор MediaTek Dimensity 9400.

Кроме того, Digital Chat Station предполагает, что в смартфоне будет установлен кремниевый аккумулятор высокой плотности емкостью более 5500 мАч.

Digital Chat Station пояснил, что эти характеристики не относятся к стандартному Vivo X200, который, по слухам, будет иметь дисплей с диагональю 6,5–6,6 дюйма. Это также говорит о том, что новый телефон является более компактным вариантом серии Vivo X200, который, вероятно, понравится пользователям, предпочитающим телефоны меньшего размера.

Важно помнить, что это всего лишь утечка, и Vivo не подтвердила существование модели X200 Mini или его характеристики. Нам придется дождаться официального объявления от Vivo или дальнейших утечек, чтобы получить более четкое представление об этом телефоне до его запуска в октябре.