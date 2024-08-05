Aoostar AG01 имеет встроенный блок питания мощностью 400 Вт и подойдет для установки видеокарт среднего уровня.

Компания Aoostar, наиболее известная своими мини-ПК, выпустила док-станцию для внешнего подключения видеокарты, совместимую с OCuLink, под названием AG01. Устройство оснащено встроенным блоком питания Huntkey мощностью 400 Вт и поддерживает горячую замену на ноутбуках, оснащенных функцией Lenovo TGX, таких как Lenovo Thinkbook 14+ и 16+. Док-станция AG01 была анонсирована в пятницу через Discord по розничной цене 150 долларов. Однако продукт оказался настолько популярен, что на розничной странице Aoostar на момент написания статьи уже было указано, что всё распродано.

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Входящий в комплект блок питания на 400 Вт делает AG01 более удобным в настройке устройством подобного типа, поскольку пользователю не придется приобретать отдельный блок. Это также экономически выгодно, поскольку одна из самых дешевых док-станций для eGPU, Minisforum DEG1, уже стоит 99 долларов, но требует, чтобы пользователи использовали лучшие блоки питания, что может обойтись примерно в 60 долларов. Однако люди, у которых есть запасной блок питания, могут сэкономить, выбрав устройство DEG1.

Еще одним недостатком входящего в комплект 400-ваттного блока питания является то, что, по данным Aoostar, может работать только с графическими процессорами с TDP менее 250 Вт. Это означает, что самыми мощными картами, с которыми он совместим, будут AMD Radeon RX 7700 XT, Intel ArcA 770 16GB или Nvidia GeForce RTX 4070 Super.

Это может разочаровать потенциальных покупателей, поскольку его открытый дизайн может вместить даже самые большие видеокарты. Но если возникнет желание установить более мощный графический процессор, например RTX 4090, то придется обновить прилагаемый блок питания, что потенциально сделает AG01 более дорогим внешним графическим устройством.

Но какую бы видеокарту ни выбрал пользователь, ее соединение OCuLink означает, что можно получить значительно лучшую пропускную способность графического процессора, чем через Thunderbolt 3 или USB4. Встроенный блок питания также означает, что пользователю не придется возиться с дополнительными кабелями. Однако у него нет порта USB4, поэтому нельзя использовать AG01, если компьютер или ноутбук не совместим с OCuLink.

Еще одна вещь, которую следует знать об OCuLink — это то, что он не поддерживает горячую замену. Так, если пользователь захочет переключиться в игровой режим после работы и подключить видеокарту RX 7900 XTX, то ему все равно придется перезагрузить компьютер. Этот незначительный недостаток подчеркивается портом OCuLink на док-станции eGPU, который имеет конструкцию с фиксированным замком. Это означает, что нужно нажать переключатель, чтобы отсоединить кабель OCuLink.

Тем не менее Aoostar AG01 также совместим с интерфейсом Lenovo TGX, который, по сути, представляет собой разъем OCuLink с возможностью горячей замены. Это означает, что можно подключать и отключать док-станцию eGPU по своему усмотрению при использовании Lenovo ThinkBook 14+ и ThinkBook 16+ 2024 года выпуска.

Aoostar AG01 станет отличной док-станцией для eGPU, если используется графический процессор среднего уровня. Но для максимально эффективного использования ноутбука или мини-ПК, все равно придется модернизировать блок питания.