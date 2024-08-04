Все модели получили прибавку скорости чтения и записи по сравнению с линейкой NV2

Твердотельный накопитель Kingston NV2 NVMe является бюджетным решением, предлагающим одно из лучших соотношений цены и производительности в своем сегменте рынка. Теперь Kingston незаметно добавила на свой веб-сайт приемника в лице NV3, имеющих широкий спектр обновлений по сравнению с NV2. Kingston NV2 выпускался в различных вариантах с несколькими различными контроллерами и типами NAND, и до сих пор компания не раскрывала, какой контроллер или какую NAND будет использовать NV3. Тем не менее компания предлагает 3D NAND со скоростью последовательного чтения 6000 МБ/с для моделей объемом 1 ТБ и выше, что является значительным улучшением по сравнению с NV2, которая достигла максимума в 3500 МБ/с. Максимальная скорость записи составляет 5000 МБ/с, но она ограничена моделями емкостью 2 и 4 ТБ, что почти вдвое больше, чем у модели NV2 емкостью 2 ТБ. Скорость записи в модели на 1ГБ также увеличилась почти вдвое по сравнению с NV2. В 500-гигабайтном накопителе наблюдается более скромный прирост производительности, но он по-прежнему обеспечивает приличную производительность.

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Первоначально Kingston выпустит модели емкостью 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ, а в четвертом квартале этого года - 4 ТБ. Гарантированная наработка остается такой же, как и у NV2. У NV3 она составляет 160 TBW при объеме 500 ГБ, затем удваивается при каждом увеличении объема и достигает 1280 TBW при объеме 4 ТБ. Компания Kingston пока официально не анонсировала этот накопитель, но некоторые интернет-магазины утверждают, что смогут доставить NV3 через четыре-пять дней, что говорит о скором запуске. Цена, по-видимому, начинается с 50 долларов США за модель объемом 500 ГБ, которая увеличивается до 70 долларов США за накопитель объемом 1 ТБ, а цена за модель объемом 2 ТБ у того же продавца подскакивает до 139 долларов США. Это делает NV3 немного дороже, чем текущая розничная цена на NV2, что неудивительно, учитывая его более высокую производительность. На все модели SSD предоставляется трехлетняя гарантия.