Newegg и японские ритейлеры указали процессоры AMD Ryzen 9000 перед их скорым запуском

По мере приближения официальной даты запуска линейки процессоров AMD Ryzen 9000 на базе архитектуры Zen 5 многие розничные продавцы начали размещать списки новых процессоров до того, как они станут официально доступны. В число таких продавцов попали Newegg и два японских розничных продавца, где можно найти все четыре анонсированных модели линейки Zen 5 для настольных компьютеров. Это процессоры Ryzen 5 9600X, Ryzen 7 9700X, Ryzen 9 9900X и флагманский процессор Ryzen 9 9950X.

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На Newegg процессоры указаны без каких-либо цен и относятся к категории «Новая версия». Хотя подробная информация о процессорах доступна, сами процессоры не поступят в продажу до 15 августа.

На страницах продукта четко указано: «...Заказ начинается в 6:00 утра по тихоокеанскому времени, четверг, 15 августа». Что является чётким указанием точной даты и времени, когда пользователи увидят на сайте кнопки «Добавить в корзину» или «Купить». И Ryzen 7 9700X, и Ryzen 5 9600X будут выпущены в один день перед выпуском высококлассных моделей, и Newegg четко указывает четверг, 8 августа.

В японских розничных магазинах есть все процессоры AMD Ryzen 9000 с указанными ценами. Первым из них поделился популярный инсайдер @momomo_us со следующими ценами:

Ryzen 5 9600X: 54 800 иен (373,82 доллара);

Ryzen 7 9700X: 70 800 иен (482,96 доллара);

Ryzen 9 9900X: 88 800 иен (605,75 долларов);

Ryzen 9 9950X: 117 800 иен (803,57 доллара).

Как видно из цен в японских иенах, процессоры стоят довольно дорого по сравнению с официальной рекомендованной розничной ценой этих чипов. Это связано с налогами и стоимостью доставки, которые приводят к такому повышению.

У другого популярного японского ритейлера цены еще выше. Однако на сайте есть несколько списков каждой модели. Вот самые низкие цены на каждый процессор, которые можно увидеть на сайте в настоящее время:

Ryzen 5 9600X: 58 399 иен (398,37 долларов);

Ryzen 7 9700X: 75 258 иен (513,37 долларов);

Ryzen 9 9900X: 94 222 иен (642,74 доллара);

Ryzen 9 9950X: 132 284 иен (902,58 доллара).

Согласно информации Best Buy, цены должны выглядеть следующи образом:

AMD Ryzen 5 9600X: 279 долларов;

AMD Ryzen 7 9700X: 359 долларов;

AMD Ryzen 9 9900X: 449 долларов;

AMD Ryzen 9 9950X: 599 долларов.

За последние дни можно было видеть несколько таких списков, а также случаи, когда образцы уже находились в руках рецензентов. Кроме того, производители материнских плат начали подготовку новых версий BIOS для максимальной совместимости и оптимизации с серией AMD Ryzen 9000, гарантируя пользователям стабильную работу. Можно ожидать, что в ближайшие дни таких списков появится больше.