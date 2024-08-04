Xiaomi подтверждает, что простого способа отключить системную рекламу пока не будет

Телефоны Xiaomi славятся своей доступностью и множеством функций. Однако постоянной проблемой для пользователей является наличие рекламы в пользовательском интерфейсе. Хотя эту рекламу можно отключить, этот процесс сложен и не оправдывает ожиданий пользователей.

Недавняя утечка предположила, что Xiaomi, возможно, наконец-то начала работу над созданием единого переключателя для полного отключения системной рекламы. Но компания разочарует многих пользователей, подтвердив, что этот переключатель не появится в ее оболочке Android в ближайшее время.

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В заявлении для Android Authority компания Xiaomi подтвердила планы по улучшению пользовательского опыта за счет сокращения количества предустановленных приложений и страниц входа для отображения контента, намекая на потенциальное уменьшение количества раздутого ПО. Однако в заявлении явно отвергается идея специального переключателя для отключения рекламы: «В настоящее время мы не планируем добавлять переключатель, который сможет обнаружить и использовать лишь небольшое количество пользователей».

Это, вероятно, расстроит многих пользователей. В настоящее время отключение рекламы требует многоэтапного подхода. Пользователи должны найти малоизвестное приложение MSA в настройках, а затем углубиться в настройки отдельных приложений, такие как «Диспетчер файлов», «Музыка» и «Загрузки», чтобы исключить все нежелательные рекламные объявления. Этот громоздкий процесс резко контрастирует с простым решением, на которое надеялись пользователи.

Хотя новости об уменьшении количества раздутого ПО являются положительными, они не решают основную проблему опыта отключения рекламы. Оправдание Xiaomi за отказ от специального переключателя кажется особенно удивительным, учитывая, что текущая система требует глубокого знания от пользователей меню настроек в нескольких приложениях.

Еще неизвестно, пересмотрит ли Xiaomi свою позицию в будущем. А пока пользователям, стремящимся к упрощенному интерфейсу без рекламы, возможно, придется поискать себе смартфон от другого производителя или смириться с текущим подходом компании Xiaomi.