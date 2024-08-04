Флагман бренда Motorola смог занять 17-е место в рейтинге, тогда как флагман компании Samsung попал лишь в третий десяток рейтинга DxOMark.

Смартфон Motorola Edge 50 Ultra, известный в Китае под названием Moto X50 Ultra, был выпущен как одно из первых устройств на базе чипсета Snapdragon 8s Gen 3. Это также один из очень немногих телефонов с данным чипсетом, доступ к которому относительно легко получить за пределами Китая.

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Несмотря на то, что его производительность не сравнима с топовыми моделями Samsung Galaxy S24 Ultra или Apple iPhone 15, DxOMark поставил Edge 50 Ultra выше обоих в рейтинге камер. В частности, доступный флагман Motorola набрал 146 баллов в тесте DxOMark.

Это выше, чем у Samsung Galaxy S24 Ultra, у которого 144 балла, а также у iPhone 15 и 15 Plus, получивших 145 баллов. Благодаря этому более высокому баллу Motorola Edge 50 Ultra находится в рейтинге на 17-й позиции в рейтинге ультра-премиум-класса DxOMark, а нынешний топовый телефон Samsung занимает 21-е место.

DxOMark отмечает, что Edge 50 Ultra хорош для портретных фотографий, включая групповые портретные снимки. Телефон также хвалят за быстрый и точный автофокус, что означает качественную съемку быстродвижущихся объектов. Другими отличительными аспектами являются способность смартфона делать детальные снимки с увеличением и его хорошая производительность в условиях низкой освещенности.

Однако DxOMark отмечает, что у смартфона обнаружили множество артефактов в видео и изображениях. Команда подробно поделилась всеми своими выводами. Стоит отметить, что независимые СМИ также дают системе камер Motorola Edge 50 Ultra хорошую оценку, особенно ее возможности перископического объектива.