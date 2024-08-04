Первые тесты новейшего процессора AMD Ryzen 7 5800XT на архитектуре Zen 3 показывают способность данной модели достигать тактовой частоты почти 5 ГГц, не достигая при этом стандартного для него TDP в 105 Вт.

Всего три дня назад AMD анонсировала свои новейшие процессоры Ryzen 5000XT, добавив две новых модели к существующей линейке Zen 3 на платформе AM4. AMD уже проводила подобные обновления ранее, но в основном это небольшое обновление существующих чипов для достижения более высокой производительности. Но похоже, что процессоры Ryzen 5000XT могут достичь большего, чем рассказывает AMD. Поскольку процессоры уже поступили в продажу, то есть возможность взглянуть на возможности этих моделей, еще до публикации обзоров.

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Популярный инсайдер в области аппаратного обеспечения @Zed__Wang (MEGAsizeGPU) протестировал свой процессор AMD Ryzen 7 5800XT и обнаружил, что он может превышать тактовую частоту в режиме ускорения, составляющую 4,8 ГГц. Как видно из HWiNFO, Ryzen 7 5800XT может достигать частоты 4941,1 МГц при напряжении 1,387 В. Что удивительно, так это способность процессора достигать этой частоты при мощности 88,977 Вт, что ниже номинального значения TDP по умолчанию, в то время как среднее энергопотребление остается на уровне менее 70 Вт.

MEGAsizeGPU сообщает, что он запускал свой процессор в режиме ECO мощностью 65 Вт с использованием низкопрофильного процессорного кулера Noctua L12S, который вряд ли может конкурировать с системами охлаждения премиум-класса. Тем не менее температура чипа достигает 80°C, что указывает на желательное использование более производительных воздушный систем охлаждения.

В другом окне HWiNFO видно, что пользователь установил множитель x49,50 для достижения этой тактовой частоты и использовал материнскую плату ASRock B550 Phantom Gaming-ITX/ax, которая, хотя и является неплохой материнской платой ITX для разгона, все же не находится на уровне высокопроизводительных материнских плат B550 форм-фактора ATX.

Напомню, что AMD Ryzen 7 5800XT сохраняет большую часть характеристик AMD Ryzen 7 5800X, но имеет более высокую тактовую частоту. Ryzen 7 5800XT, а также Ryzen 9 5900XT можно разогнать на чипсетах X370/X470/X570 и B350/B450/B550, предлагая пользователям этих материнских плат новые и хорошие возможности для обновления своих систем. Стоимость Ryzen 7 5800XT составляет 249 долларов США, а Ryzen 9 5900XT оценивается в 349 долларов, что делает процессоры отличным дополнением семейства чипов на платформе AM4.