Появляется всё больше свидетельст того, что Apple работает над улучшенной селфи-камерой своих смартфонов, которая может появиться в модельном ряду 2026 года

Хотя до запуска смартфонов серии iPhone 17 в 2026 году еще далеко, слухи о флагмане Apple следующего поколения уже циркулируют в сети. Последняя утечка указывает на обновление фронтальной камеры.

По словам аналитика Джеффа Пу, чья исследовательская записка была получена MacRumors, все четыре модели iPhone 17: базовая модель, версия с предварительным названием «Slim» и варианты Pro и Pro Max будут оснащены 24-мегапиксельной фронтальной камерой.

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Apple начала использовать 12-мегапиксельную селфи-камеру начиная с линейки iPhone 11 и продолжила её использовать в нынешнем iPhone 15 Pro Max. Утечка Джеффа Пу предполагает, что серия iPhone 16 также будет иметь фронтальную камеру на 12 Мп, а обновление появится в серии iPhone 17.

Увеличение количества мегапикселей должно привести к получению более четких изображений с большей детализацией. По слухам, 24-мегапиксельная камера будет оснащена шестиэлементным пластиковым объективом, что обеспечит дополнительные преимущества.

Джефф Пу предполагает, что производительность при слабом освещении может заметно улучшиться, что позволит делать более четкие селфи и видеозвонки в условиях недостаточного освещения. Приложения дополненной реальности (AR), которые в значительной степени полагаются на точное восприятие глубины, также могут выиграть от улучшенных характеристик камеры.

Более того, система распознавания лиц Apple Face ID, которая уже является лидером в области безопасности смартфонов, может стать еще более точной благодаря обновленной камере.

Слухи о передней камере iPhone 17 кажутся вполне достоверными, если принять во внимание более раннее предсказание аналитика Минг-Чи Куо. Еще в январе 2024 года Куо также предположил, что Apple оснастит линейку iPhone 17 24-мегапиксельной фронтальной камерой с шестиэлементным объективом.

Поскольку и Пу, и Куо, два уважаемых инсайдера, указывают на одно и то же обновление, возможность появления значительно улучшенной передней камеры на iPhone 17 кажется все более вероятной.

До официального релиза осталось больше года, поэтому подробности об iPhone 17, скорее всего, останутся весьма ограниченными. Тем не менее такие ранние утечки дают представление о том, на чем Apple может сосредоточить свои усилия при создании флагманской линейки 2026 года.