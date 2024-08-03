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Samsung готовит революционные автомобильные аккумуляторы
Samsung демонстрирует аккумулятор для электромобилей, обеспечивающий запас хода в 966 км при 9-минутной зарядке и срок службы до 20 лет.

 Компания Samsung добилась значительного прогресса в поставках на рынок электромобилей очень мощной батареи. Южнокорейский технологический гигант продемонстрировал свою новую батарею, которая обеспечивает запас хода до 600 миль, заряжаясь при этом всего за 9 минут. Аккумулятор был представлен на выставке SNE Battery Day 2024 в городе Сеул в Южной Корее. Компания сообщает, что начала пилотный запуск своей линейки твердотельных батарей. По данным компании, первая производственная линия была построена в 2023 году для массового производства твердотельных батарей к 2027 году.

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 Новый аккумулятор Samsung EV уже поставляется производителям электромобилей для тестирования с конца 2023 года. Samsung SDI, специальное подразделение технологического гиганта, сообщает, что уже получает положительные отзывы об аккумуляторе. Компания Samsung заявляет, что срок службы батареи составляет 20 лет.

 Новый твердотельный аккумулятор Samsung легче, меньше и безопаснее, чем литий-ионные аккумуляторы, которые обычно используются в электромобилях. Они могут повысить безопасность за счет замены жидких компонентов твердыми, а также занимают меньше места и, следовательно, намного легче, что является многообещающим в индустрии электромобилей. Samsung заявляет, что новые батареи будут ограничены сегментом электромобилей премиум-класса, подчеркивая их вероятную стоимость. Компания также представит продукты NCS с высоким содержанием никеля для сегмента высокого класса.

 Плотность энергии твердотельного аккумулятора Samsung составляет 500 Втч/кг, что значительно превышает текущий средний показатель, составляющий около 270 Втч/кг. Не совсем понятно, что Samsung SDI вкладывает в 9-минутную зарядку. Однако это вряд ли означает, что полная зарядка аккумулятора достигается за 9 минут. На самом деле, если заявление касается быстрой зарядки, например, от 20% до 80%, то реальный запас хода батареи может перевалить за 1000 км. Samsung также разрабатывает литий-железо-фосфатные (LFP) и безкобальтовые батареи, которые будут более доступными, с соответствующим понижением характеристик.

#samsung #электромобили #аккумуляторы #автомобильные аккумуляторы
Источник: gizmochina.com
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