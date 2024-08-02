Грядущий бюджетный смартфон POCO C75 получил сертификаты FCC и EEC, что говорит о скором запуске устройства

Вчера появилось сообщение, что POCO C75 появился в базе данных IMEI, подтверждая его название. Теперь устройство было замечено на сайте сертификации FCC. Он также получил сертификат EEC. Сообщение намекает на скорый запуск смартфона. Ожидается, что предстоящее устройство бренда станет преемником прошлогоднего POCO C65.

POCO C75 указан на веб-сайте FCC под номером модели 2410FPCC5G. Сообщается, что смартфон будет работать под управлением HyperOS 1.0 на базе ОС Android 14. Устройство будет поддерживать сети LTE, а также беспроводные интерфейсы связи: Wi-Fi, Bluetooth и NFC. Сертификация не раскрывает никаких дополнительных подробностей о смартфоне. Список EEC предполагает, что устройство появится на европейских рынках.

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Подробностей о POCO C75 на данный момент очень мало. Мы можем ожидать, что в ближайшие недели смартфон получит больше сертификатов и появится в различных утечках и слухах. В предыдущем сообщении упоминалось, что согласно исходному коду HyperOS POCO C75 имеет внутренние номера моделей C3N и C3NL. В нем упоминается процессор Helio G81, но есть предположение, что это может быть ошибкой, поскольку это более старая версия чипсета по сравнению с Helio G85, на котором работает продающийся сейчас POCO C65.

Напомню, что POCO C65 оснащен 6,7-дюймовым дисплеем с частотой 90 Гц и разрешением HD+. Он оснащен двойной задней камерой с датчиками разрешением 50 и 2 МП, а также камерой для селфи на 8 МП. Устройство работает на базе бюджетной однокристальной системы Helio G85, имеет до 8 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель на 256 ГБ. Смартфон питается от аккумуляторной батареи емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт через порт USB-C.