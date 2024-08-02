ACEMAGIC X1 с двумя экранами работает на процессоре Core i7-1255U и будет продаваться по цене 899 долларов

Компания ACEMAGIC объявила, что ее ноутбук X1 с двумя экранами теперь доступен для предварительного заказа. Очевидно, что этот ноутбук не предназначен для геймеров, однако, представителям делового сектора устройство может быть весьма интересно.

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Напомню, что X1 является ноутбуком с двумя экранами, анонсированным до мероприятия Computex. Компания подтвердила, что ноутбук будет оснащен процессором Intel Core i7-1255U с низким энергопотреблением. Это процессор является относительно бюджетным и включает всего два производительных ядра и 8 энергоэффективных ядер с тактовой частотой до 4,7 ГГц и номинальным TDP 15 Вт.

Ноутбук оснащен памятью DDR4, и в настоящее время доступна только одна конфигурация с 16 ГБ оперативной памяти. Пользователи также могут использовать 1 ТБ внутреннего хранилища и при желании добавить дополнительный объем памяти.

Процессор и память не относятся к топовым характеристикам, но этот ноутбук не рассчитан на высокую мощность. Напротив, у этого ноутбука есть уникальная особенность - двойной 14-дюймовый экран с разрешением 1080p. Интересно выглядит механизм складывания экранов, благодаря которому в сложенном виде ноутбук ничем не отличается от других мобильных компьютеров. Второй экран крепится с помощью специального механического шарнира сбоку от основного экрана. Распределение веса системы позволяет ей оставаться устойчивой при использовании ноутбука. Однако компания не предоставила полные характеристики, включая вес системы, поэтому сложно сказать, шатается ли компьютер и насколько прочна эта конструкция.

У Acemagic X1 в настоящее время есть один конкурент — GPD DUO OLED. Ни одна из систем пока недоступна, но ясно, что модель от GPD будет намного быстрее и более премиальной. Экраны будут иметь более высокое разрешение и использовать технологию OLED, не говоря уже о более быстром процессоре с графикой, которая, как ожидается, будет способна неплохо справляться с играми. Также в нем используется новая технология хранения данных (PCIe 3.0 или 4.0) с большей емкостью и более быстрой памятью DDR4 или LPDDR5X.

Что касается ACEMAGIC X1, то он поступит в продажу в середине августа по цене 899 долларов или 899 евро. Компания уже открыла страницу предварительного заказа, но потенциальным покупателям лучше дождаться появления независимых тестов ноутбука, прежде чем делать предзаказ на этот необычный лептоп.