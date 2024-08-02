Сейчас технология находится ещё в стадии тестирования, и можно только гадать какой прирост она даст после выхода финальной версии

Предварительная техническая версия технологии AMD Fluid Motion Frames 2 уже доступна. Хотя она официально не выпущен для игровых портативных компьютеров, её можно принудительно установить с помощью нового драйвера, чтобы протестировать. Ютубер ETA Prime наладил работу и протестировал производительность новой технологии на портативной консоли Asus ROG Ally X.

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Cyberpunk 2077 стала первой игрой, которую протестировал ETA Prime. При разрешении 1080p, средних настройках и сбалансированном режиме AMD FSR Asus ROG Ally X может запускать игру со средней скоростью 56 кадров в секунду. При включении AMD Fluid Motion Frames 2 и режиме, установленном на «Производительность», частота кадров подскакивает до 80. Тем не менее случаются резкие падения FPS, что может быть связано с ранним характером технологии.

В Red Dead Redemption 2 игровой портативный компьютер мог достичь в среднем около 54 кадров в секунду при разрешении 900p, низком уровне графики и FSR в сбалансированном режиме. Но после того, как ETA Prime включил Fluid Motion Frames 2 и оставил другие настройки в автоматическом режиме, ROG Ally X смогла запустить игру со скоростью более 100 кадров в секунду.

Еще одна игра, которую ETA Prime тестировал на портативном устройстве — это Horizon Zero Dawn, работавшая со средней скоростью около 62 кадров в секунду при разрешении 1080p с «Оригинальными» настройками и сбалансированным режимом FSR. После включения Fluid Motion Frames 2 частота кадров превысила 100 к/с. В видео также упоминается одна важная вещь, а именно, что получить лучший прирост производительности можно, увеличив TDP.

Например, в Forza Horizon 5 с включенной технологией Fluid Motion Frames 2 ROG Ally X может запускать игру со скоростью около 100 кадров в секунду при разрешении 1080p, низких настройках и TDP на уровне 15 Вт. Когда TDP увеличивается до 25 Вт, FPS при тех же настройках подскакивает выше 140.

В целом, похоже, что AMD Fluid Motion Frames 2 может улучшить качество игровых портативных компьютеров. Хотя в технической предварительной версии присутствуют некоторые проблемы, AMD, скорее всего, исправит их до выхода стабильной версии.