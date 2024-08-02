Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
AMD Ryzen AI 9 365 на системе Linux значительно опережает ПК с Windows 11 в игровых тестах
Проведенные тесты на ноутбуке Asus Zenbook S16 с системами Linux и Windows 11 показывают значительный потенциал нового поколения процессоров AMD в альтернативных ОС.

 Споры между Linux и Windows не прекращаются, и в пользу обеих операционных систем есть веские основания, но одна область, в которой Windows исторически имела преимущество перед Linux — это ранняя поддержка нового оборудования. Однако ситуация, похоже, меняется, по крайней мере, в отношении аппаратного обеспечения AMD, если верить новым тестам производительности, проведенным порталом Phoronix.

реклама

 Phoronix использовал ряд производственных и игровых тестов, чтобы оценить производительность процессора AMD Ryzen AI 9 365 и его встроенной графики Radeon 880M как в Windows 11, так и в Ubuntu Linux 24.04 при помощи ноутбука Asus Zenbook S16. Хотя общий средний показатель производительности был в пользу Linux примерно на 3%, во всем наборе тестов есть несколько интересных моментов и тенденций, особенно в графических тестах. С полным обзором и подробными диаграммами можно ознакомиться по данной ссылке, а ниже представлено краткое описание тестов.

 В большинстве тестов, где Windows 11 опережала Linux, отрыв был небольшим, как в тестах Furmark 2.1 OpenGL, где Windows 11 набрала 27,41 FPS, а Linux набрал немного худшие 26,92 FPS, но в тех случаях, когда Linux выходил вперед, прирост часто был намного больше. Это указывает на то, что драйверы AMD для Linux либо более эффективны, либо более оптимизированные, чем драйверы, доступные для Windows. В том же тесте Furmark, работающем с тем же разрешением 1920×1080 пикселей на API Vulkan, Linux опередил Windows 11 на целых 59,8%, показав 15,13 кадров в секунду в Windows против 24,19 кадров в секунду в Linux.

 То же самое можно сказать и о кроссплатформенной игре Unvanquiished, где Linux опередил Windows на величину от 6 до 36,2%, причем разрыв увеличивается при более высоких разрешениях. YQuake2, аналогичная кроссплатформенная игра, работающая на Vulkan или OpenGL, показала схожие результаты, на этот раз Windows 11 отстает от Ubuntu 24.04 на целых 44,7%.

 Единственным исключением, в котором Windows показала себя значительно лучше, чем Linux, были тесты сжатия LZ4, где Windows 11 опередила Linux почти на 50%. Windows также превзошла Linux примерно на 10% в тестах кодирования изображений.

 Система Linux, однако, снова завоевала пальму первенства производительности, когда дело дошло до 3D-рендеринга с ускорением ЦП в таких программах, как Blender, OSPRay Studio и LuxCoreRender, причем Linux либо соответствует Windows 11, отставая с небольшим отрывом около 7%, либо работает значительно лучше, чем Windows. Linux также обогнала Windows 11 в рендеринге V-Ray с преимуществом в 15%.

 В обзоре, показывающем противостояние Linux и Windows 11, есть несколько других тестов, таких как кодирование видео и шумоподавление изображений, но можно с уверенностью сказать, что результаты еще раз показывают жизнеспособность Linux для большинства рабочих нагрузок.

 Пожалуй, самое интересное в результатах, так это то, что Phoronix использовал драйверы RADV Mesa с открытым исходным кодом для AMD, а не проприетарные драйверы Linux. Незначительные изменения AMD в новом процессоре и iGPU могут объяснить некоторые показатели производительности. Это также почти гарантия того, что производительность и стабильность будут улучшаться по мере развития драйверов, еще больше раскрывая потенциал новых процессоров AMD.

#процессоры #asus #windows 11 #linux #процессоры amd #zen 5 #ryzen ai 9 365
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)
Ryzen 9 9950X занял 5-е место в тесте процессоров Time Spy Extreme
Раскрыты характеристики серверных процессоров Intel Granite Rapids
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Опубликован ТОП-10 самых популярных смартфонов в мире — в него вошли Apple, Samsung и Xiaomi
1
США освободят некоторые компании из Японии, Нидерландов и Южной Кореи от соблюдения новых санкций
3
Российские войска вышли к дороге Угледар-Марьинка по которой шло снабжение ВСУ
+
Почему геймеры не покупают мониторы с разрешением 4К, и что придёт на смену народному 1080р
42
В России продолжается строительство Тихоокеанской железной дороги - запуск намечен на 2025 год
5
В России установлен рекорд по вместимости «Буханки» - в микроавтобусе УАЗ поместились 48 человек
4
ВС РФ получили робота "Варан", способного вести разведку, перемещать грузы или поддерживать штурмы
+
Провайдеры объяснили, почему в России плохо работает YouTube
26
Найден простой способ обойти замедление YouTube в России при помощи небольшой утилиты
3
Defense Post: Индия в скором времени получит от России самые дальнобойные в мире зенитные ракеты
+
Tensor G4 будет использовать меньше ядер, чем Tensor G3
+
Samsung Galaxy S24 FE показывает лучшую производительность, чем Galaxy S24 и S24+ на том же чипсете
+
Российский ракетный двигатель РД-180 в последний раз доставил в космос груз Пентагона
10
TWZ: Новый российский БПЛА "Гербера" способен подключаться к сети 4G на Украине
+
Западные эксперты: в случае конфликта с Пекином запасов боеприпасов США хватит менее чем на месяц
+
Intel проводит масштабное сокращение на фоне падения доходов и проблем с настольными процессорами
2
Российская компания Encore Energy внедрила беспилотники на своём заводе в Дубне
2
В Китае готовится к выходу собственный процессор для искусственного интеллекта Cixin P1
1
Эксперты XDA назвали 5 признаков деградации процессора и его скорого выхода из строя
5
Российские войска получили очередную партию колёсных САУ «Мальва»
+

Популярные статьи

МиГ-41 или ПАК ДП - подробности разработки перспективного российского высотного перехватчика
21
Куда исчезли Х-95, «Острота» и «Гремлин» - новейшие гиперзвуковые ракеты РФ
6
Обходим защиту Denuvo в пару кликов и запускаем последнюю версию Fifa
11
"Тихое место: День первый", "Дэдпул и Россомаха" - краткий обзор новых фильмов
6
Простые правила обслуживания видеокарты, которые должен знать каждый уважающий себя геймер
24
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – какая видеокарта быстрее и выгоднее по цене на вторичном рынке
11
Что делать, если Windows не запускается
15
Каким должен быть идеальный российский автомобиль и как его создать
27
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid I360
4
Новый закон США заставит американские компании "начать подготовку" к битве за Тайвань
5

Сейчас обсуждают

Владислав Зимин
09:20
Хуавей это американская компания вообще то. Учите матчасть. Он китайский только корнями, пиндосы давно уже его выкупили. Именно по этому Хуавей не поставляет оборудование в РФ
Российские производители радиоэлектроники просят Минпромторг поскорее запретить госкомпаниям покупать импортную технику
Владислав Зимин
09:18
Может просто надо деньги полученные с продаж своих поделок надо в развитие продукта вкладывать, а не приглашать звёзд камедиклаб на стримы? Может этим заниматься надо и не понадобится ничего запрещать...
Российские производители радиоэлектроники просят Минпромторг поскорее запретить госкомпаниям покупать импортную технику
Владислав Зимин
09:16
Имею опыт работы с отечественным по. Мягко говоря, всем насрать, купили и теперь сами как-нибудь. Ничего не работает, багов тьма, саппорт ничего не делает, годами не могут ничего исправить, ценник кон...
Российские производители радиоэлектроники просят Минпромторг поскорее запретить госкомпаниям покупать импортную технику
Ефим Пестряков
09:16
Данные "посты", а по факту просто высеры, лишний раз показывают что лучше читайте ixbt games, там хоть Виталя с Мишей отбраковывают такую ерись
The Witcher 3: Wild Hunt - чемоданы, плагиат и деградация игровой индустрии
Виктор Дорн
09:08
А как же раньще ссср на луну садилась и буран запускала, если теперь не может?)
Российский ракетный двигатель РД-180 в последний раз доставил в космос груз Пентагона
Владислав Зимин
09:07
Так делайте лучше, в чем проблема?
Российские производители радиоэлектроники просят Минпромторг поскорее запретить госкомпаниям покупать импортную технику
ЮРА ОНИЩЕНКО
08:57
Сечков, ты не догадываешься почему ты из минусов никогда не вылазиешь?
В Epic Games за год отказала половина процессоров Intel Core i9-14900K и 13900K
Артур Семиряк
08:43
За 10к можно и 1070 урвать
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – какая видеокарта быстрее и выгоднее по цене на вторичном рынке
Docent
08:38
"Рекомендация №5: устраните потребителей заряда" Для этого вам понадобятся веревка, мыло и табурет...
10 эффективных методов продлить время работы аккумулятора ноутбука с Windows
Иван Бородин
08:31
Ну возможно ты и прав: криворукость инженеров интел и дало весь этот бёдлам
В Epic Games за год отказала половина процессоров Intel Core i9-14900K и 13900K
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем