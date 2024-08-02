Проведенные тесты на ноутбуке Asus Zenbook S16 с системами Linux и Windows 11 показывают значительный потенциал нового поколения процессоров AMD в альтернативных ОС.

Споры между Linux и Windows не прекращаются, и в пользу обеих операционных систем есть веские основания, но одна область, в которой Windows исторически имела преимущество перед Linux — это ранняя поддержка нового оборудования. Однако ситуация, похоже, меняется, по крайней мере, в отношении аппаратного обеспечения AMD, если верить новым тестам производительности, проведенным порталом Phoronix.

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Phoronix использовал ряд производственных и игровых тестов, чтобы оценить производительность процессора AMD Ryzen AI 9 365 и его встроенной графики Radeon 880M как в Windows 11, так и в Ubuntu Linux 24.04 при помощи ноутбука Asus Zenbook S16. Хотя общий средний показатель производительности был в пользу Linux примерно на 3%, во всем наборе тестов есть несколько интересных моментов и тенденций, особенно в графических тестах. С полным обзором и подробными диаграммами можно ознакомиться по данной ссылке, а ниже представлено краткое описание тестов.

В большинстве тестов, где Windows 11 опережала Linux, отрыв был небольшим, как в тестах Furmark 2.1 OpenGL, где Windows 11 набрала 27,41 FPS, а Linux набрал немного худшие 26,92 FPS, но в тех случаях, когда Linux выходил вперед, прирост часто был намного больше. Это указывает на то, что драйверы AMD для Linux либо более эффективны, либо более оптимизированные, чем драйверы, доступные для Windows. В том же тесте Furmark, работающем с тем же разрешением 1920×1080 пикселей на API Vulkan, Linux опередил Windows 11 на целых 59,8%, показав 15,13 кадров в секунду в Windows против 24,19 кадров в секунду в Linux.

То же самое можно сказать и о кроссплатформенной игре Unvanquiished, где Linux опередил Windows на величину от 6 до 36,2%, причем разрыв увеличивается при более высоких разрешениях. YQuake2, аналогичная кроссплатформенная игра, работающая на Vulkan или OpenGL, показала схожие результаты, на этот раз Windows 11 отстает от Ubuntu 24.04 на целых 44,7%.

Единственным исключением, в котором Windows показала себя значительно лучше, чем Linux, были тесты сжатия LZ4, где Windows 11 опередила Linux почти на 50%. Windows также превзошла Linux примерно на 10% в тестах кодирования изображений.

Система Linux, однако, снова завоевала пальму первенства производительности, когда дело дошло до 3D-рендеринга с ускорением ЦП в таких программах, как Blender, OSPRay Studio и LuxCoreRender, причем Linux либо соответствует Windows 11, отставая с небольшим отрывом около 7%, либо работает значительно лучше, чем Windows. Linux также обогнала Windows 11 в рендеринге V-Ray с преимуществом в 15%.

В обзоре, показывающем противостояние Linux и Windows 11, есть несколько других тестов, таких как кодирование видео и шумоподавление изображений, но можно с уверенностью сказать, что результаты еще раз показывают жизнеспособность Linux для большинства рабочих нагрузок.

Пожалуй, самое интересное в результатах, так это то, что Phoronix использовал драйверы RADV Mesa с открытым исходным кодом для AMD, а не проприетарные драйверы Linux. Незначительные изменения AMD в новом процессоре и iGPU могут объяснить некоторые показатели производительности. Это также почти гарантия того, что производительность и стабильность будут улучшаться по мере развития драйверов, еще больше раскрывая потенциал новых процессоров AMD.