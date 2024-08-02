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goldas
POCO готовит к выходу новый смартфон POCO C75
POCO C75 обнаружен в базе данных GSMA и скоро появится в продаже.

 Новый POCO C75 появился в базе данных IMEI, что означает скорый выпуск устройства в продажу. Очередная модель POCO станет обновленной версией ранее замеченного Redmi 14C. POCO C75 ждали поклонники бренда, но он будет иметь характеристики, аналогичные предыдущему POCO C65.

 Внутренние номера моделей POCO C75 — «C3N» и «C3NL». Они похожи на Redmi 14C с теми же внутренними номерами моделей. Согласно исходному коду HyperOS, POCO C75 будет оснащен процессором MediaTek Helio G81 и станет первым устройством, использующим этот чип. Однако возможна ошибка в названии процессора.

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 Учитывая, что предыдущая модель POCO C65 была оснащена Helio G85, вполне возможно, что Xiaomi выберет другую модель процессора для новой модели. Независимо от точного названия, это будет процессор бюджетный чипсет, который также может называться «Helio G91 Ultra». В любом случае ожидается, что производительность POCO C75 будет аналогична производительности POCO C65.

 24 июля появилась первая информация о Redmi 14C, точно таком же телефоне, как POCO C75. Все одинаково, от процессоров до экранов, от чехлов до аккумуляторов. Даже кодовое название обоих устройств — «lake». Единственная разница между ними – это названия.

 Номера моделей, перечисленные в базе данных IMEI, связанных с POCO C75: 2410FPCC5I и 2410FPCC5G.

 POCO C75 будет запущен на нескольких рынках, включая глобальный и Индию. Из коробки смартфон будет работать под управлением операционной системы HyperOS 1.0 на базе Android 14. Точная дата запуска смартфона неизвестна.

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Источник: gizmochina.com
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